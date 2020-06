Letouny palebné podpory AC-130J Ghostrider mohou být vybaveny laserovými děly

Historie "létajících bitevních pevností" AC-130 sahá až do časů války ve Vietnamu. Aktuálně nejmodernější verze letounu (4. generace) s označením AC-130J Ghostrider je modifikovanou verzí letounu MC-130J a má za cíl nahradit ve výzbroji amerického letectva starší letouny AC-130H/U.

Výzbroj AC-130J zahrnuje širokou škálu zbraňových systémů. Je to 30 mm rychlopalný automatický kanón GAU-23, houfnicë ráže 105 mm, řízené střely AGM-176 Griffin nebo AGM-114 Hellfire a dále může své cíle bombardovat klouzavými pumami GBU-44/B Viper Strike. Střely mohou být odpalovány ze zbraňového kontejneru z otevřené zadní rampy nebo mohou být umístěny na pylonech pod křídly (4x4) střely.

V roce 2022 pak hodlá americké letectvo vybavit letoun AC-130J laserovým zbraňovým systémem o výkonu 60 kW. Laser s takovým výkonem může např. poškodit komunikační prostředky protivníka, potopit menší člun, zničit nádrž s palivem, sestřelit menší dron (kvadrokoptéru) nebo poškodit motor jedoucího vozidla nebo kamiónu, a tím ho zastavit.

Jedná se zatím jen o testovací laser, takže jestli se v budoucnosti rozhodne letectvo regulérně vyzbrojit AC-130J bojovými lasery, tak ty mohou mít daleko vyšší výkon než 60 kW. Pro srovnání. Americká armáda předpokládá, že výkon laseru kolem 60 až 100 kW by mohl stačit k poškození různých senzorů, výkon kolem 100 až 300 kW by mohl sestřelit bezpilotní letoun (UAV), výkon 300 až 600 kW by už mohl zničit střelu s plochou dráhou letu a laser s výkonem kolem 1 MW může vyřadit balistickou raketu ve startovací fázi letu.