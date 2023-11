Lidé se ve velkém zbavují AdBlocku, dohnal je k tomu YouTube

Reklamy asi nikoho nebaví, ale je to jakási daň za to, že můžete sledovat cizí obsah na různých platformách zdarma. Někteří si i přesto instalují tzv. AdBlock rozšíření, aby se inzercím vyhnuli. Poté, co ale YouTube nedávno zakročilo proti těmto nekalým uživatelům, se těchto rozšíření zase hromadně zbavují.