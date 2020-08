Lockheed Martin vyvíjí laserové dělo. V roce 2023 proběhnou letové testy

Společnost Lockheed Martin už několik let (od roku 2017) vyvíjí obranné laserové dělo, které by americkým bojovým letounům pomohlo zničit nepřátelské protiletadlové střely. Program nese název SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator) a je pod patronací Výzkumných laboratoří amerického letectva AFRL.

Program ShiELD pod sebou sdružuje celkem tři projekty. Je to projekt STRAFE (SHiELD Turret Research in Aero Effects), který se zabývá zaměřením cíle a uzamčení/směrování laserového paprsku na cíl. Tento projekt má na starosti společnost Northrop Grumman, a v roce 2016 obdržela ohledně tohoto projektu kontrakt v hodnotě 39 miliónů dolarů. Druhým projektem je LPRD (Laser Pod Research & Development), který se zabývá napájením a chlazením laseru, a dále i integrací všech systémů do podvěsného kontejneru. Tento projekt má na starosti společnost Boeing, která v roce 2016 obdržela kontrakt v hodnotě 90 miliónů dolarů.

A nakonec posledním projektem v programu SHiELD je samotné laserové dělo LANCE (Laser Advancements for Next-generation Compact Environments). Jedná se o vláknový laser, který zřejmě bude disponovat výkonem kolem 100 kW. Vývoj samotného laserového děla má na starosti společnost Lockheed Martin a v roce 2017 na něho obdržela kontrakt v hodnotě 26,3 miliónů dolarů.

kontejner s laserovým dělem umístěný na stíhacím letounu F-16V - Zdroj: theaviationist

Zatím proběhly minulý rok jen pozemní testy prototypu děla LANCE, kdy tato laserová zbraň měla úspěšně sestřelit testovací protiletadlové střely. V roce 2021 pak měly proběhnout letové testy, ale ty byly nyní o dva roky posunuty. Na vině mají být technologické výzvy (laserové dělo musí být dostatečně malé, aby se vešlo do podvěsného kontejneru) a dále komplikace zaviněné právě probíhající pandemii Covid-19.

V budoucnosti má většina bojových letounů (stíhačky, bombardéry, dopravní/transportní letouny a tankery) amerického letectva získat obranná laserová děla. Laserová děla určená pro bojové letouny nemají snahu nahradit současné obranné prostředky letadel jako jsou např. fléry (klamné cíle), ale mají za cíl je doplnit o nové systémy, které umožní eliminovat nepřátelské protiletadlové střely.