Lunární mise Artemis II bude inkluzivní, k Měsíci poletí žena i afroameričan

I přesto bude mise Artemis II poměrně revoluční, a to hned z několika pohledů. V posádce Artemis II totiž bude vůbec první žena, afroameričan i astronaut nepocházející ze Spojených států amerických, kteří se přiblíží k Měsíci zblízka. Velitelem této lunární mise bude Reid Wiseman, který již v roce 2015 pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici.

Dalším ze čtyř členů posádku je pilot Jeremy Hansen, který poletí do vesmíru poprvé. Druhým pilotem je Victor Glover, který je zároveň prvním afroameričanem, který pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici zhruba půl roku. Posledním členem posádky je žena, Christina Koch.

Christina Koch si během své kariéry již připsala jeden rekord, protože je to žena, která byla nejdelší dobu nepřetržitě ve vesmíru, a to konkrétně 328 dní v roce 2019 na Mezinárodní vesmírné stanici. Start mise Artemis II se plánuje nejdříve na květen příštího roku, pokud půjde vše podle plánů. Jde zároveň o první pilotovaný let od Apolla 17, který se dostane až za nízkou oběžnou dráhu Země.

Dráha, po které poletí Artemis II je pak víceméně stejná, jako dráha mise Apollo 8. Během letu je mimo jiné cílem otestovat i nejnovější technologie vyvinuté speciálně pro misi Artemis, a to například raketu Space Launch System (SLS), kosmickou loď Orion nebo také vylepšené skafandry.

V dalším roce, tedy v roce 2025, by měla proběhnout mise Artemis III, při které by se dva z astronautů měli přímo podívat fyzicka na Měsíc. Šéf NASA, Bill Nelson, prohlásil: „Je to nová éra pionýrů, hvězdoplavců, myslitelů a dobrodruhů. Artemis 2 ponese více než jen čtyři pionýry: Ponese naděje milionů lidí z celého světa, asirace lidí z NASA, kteří se na Měsíc dívají každý večer, i sny studentů, již po nocích studují v knihovnách a laboratořích, aby se v budoucnu mohli podílet na misích Artemis.“