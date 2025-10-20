CDR.cz - Vybráno z IT

Lunární radioteleskopy mohou odhalit původ temné hmoty

Pondělí, 20 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Vědci z Japonska vytvořili nejpokročilejší simulaci slabých rádiových vln z období po Velkém třesku. Pokud se tyto signály podaří zachytit pomocí měsíčních radioteleskopů, lidstvo by mohlo poprvé skutečně nahlédnout do nitra temné hmoty – neviditelného lešení vesmíru.

Před zhruba 13,8 miliardami let vznikl vesmír v okamžiku zvaném Velký třesk. Krátce poté se začal rozpínat, chladnout a po několika stech tisících let se ponořil do období, které vědci nazývají „temným věkem“. V té době neexistovaly hvězdy ani galaxie, pouze plyn z vodíku a neviditelná temná hmota.

Právě tehdy mohly vodíkové atomy vysílat extrémně slabé rádiové vlny o vlnové délce 21 centimetrů. Tyto stopy by mohly nést informace o rozložení látky a temné hmoty ve vesmíru dávno před vznikem prvních hvězd.

Ačkoliv jde o nepatrný signál – zhruba jednu tisícinu kelvinu v tzv. „jasové teplotě“ –, právě tato drobná odchylka by mohla být klíčem k pochopení jedné z největších záhad moderní fyziky.

Když simulace odhalí, co lidské ucho neslyší

Tým vědců z univerzit v Tsukubě a Tokiu využil superpočítače, aby nasimuloval, jak by tyto 21centimetrové vlny mohly vypadat při různých scénářích chování temné hmoty.

Zdroj: Shutterstock

Zkoumali například, jak by temná hmota ovlivňovala hustotu plynu nebo rychlost jeho chladnutí. Výsledkem bylo zjištění, že temná hmota může měnit charakter těchto signálů v podobném rozsahu jako samotný vodíkový plyn – tedy zhruba o 1 milikelvin.

To znamená, že pozorováním těchto drobných rozdílů v rádiovém spektru by mohlo být možné zjistit, jak těžké a jak rychlé částice temné hmoty skutečně jsou.

Proč právě Měsíc?

Zemská atmosféra a zejména rušení způsobené rádiovým provozem dělá detekci tak slabých vln prakticky nemožnou. Proto vědci navrhují, aby nové radioteleskopy vznikly přímo na odvrácené straně Měsíce – v místě, kde panuje absolutní ticho.

Tam by měly lunární antény – například v rámci japonského projektu Tsukuyomi – zachytit rádiové frekvence kolem 45 MHz, které odpovídají právě signálům z temného věku.

Pokud se podaří tyto vlny zaznamenat, věda získá vůbec první přímé měření z období, kdy se vesmír teprve formoval – a kdy temná hmota poprvé začala ovlivňovat jeho tvar.

Cesta k pochopení neviditelného vesmíru

Temná hmota tvoří podle současných modelů asi 80 % veškeré hmoty ve vesmíru, přesto ji nikdo nikdy přímo nepozoroval. Víme o ní pouze díky gravitačním efektům – ohýbání světla, pohybu galaxií nebo tvaru kosmických struktur.

Nový přístup japonských vědců by mohl konečně přinést experimentální data, nikoli jen teorie. Vlny z období temna jsou totiž jako otisk prstu raného vesmíru. V případě, že se podaří ten otisk přečíst, možná zjistíme, z čeho je „lepidlo“ vesmíru skutečně složené.

Projekt, který se zatím odehrává především ve virtuálním světě simulací, má podle odborníků z Nature Astronomy obrovský potenciál. Studie „The signature of subgalactic dark matter clumping in the global 21-cm signal of hydrogen“, publikovaná v září 2025, naznačuje, že zachycení tohoto signálu by mohlo být dosažitelné během příští dekády.

Tagy: 
vesmír, letectví a kosmonautika, Měsíc
Zdroje: 

ScitechDaily.com

J0107a: Klidná galaxie z raného vesmíru tvoří hvězdy jako na běžícím pásu

Objevena galaxie, která se vymyká všemu, co jsme si dosud mysleli o vývoji vesmíru. Nachází se více než 11 miliard světelných let od nás, má dokonalý spirální tvar a její hvězdotvorba je 300× rychlejší než v naší Mléčné dráze. A přesto – není produktem žádné galaktické kolize.

Pohled do srdce vesmíru: Webb zachytil zrození hvězd v Pismis 24

Vzdálené 5 500 světelných let od Země, uprostřed souhvězdí Štíra, se nachází Lobster Nebula – kosmická oblast plná života. Díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba máme nyní jedinečný pohled na Pismis 24, hvězdotvornou oblast, kde se rodí hvězdy mnohonásobně hmotnější než naše Slunce.

Chemici z USA představili sloučeninu, která může změnit kosmonautiku

Tým chemiků z University at Albany dokázal syntetizovat manganan diborid (MnB₂), sloučeninu s mimořádně vysokou energetickou hustotou. Nový materiál by mohl zásadně změnit raketové motory - poskytuje až o 150 % více energie na objem než dosud používaný hliník a přitom zůstává stabilní.

Hmota vs. antihmota: Fyzikové našli klíčový mechanismus nerovnováhy

Jedna z největších záhad fyziky stále nemá odpověď: proč náš vesmír obsahuje mnohem více hmoty než antihmoty? Vědci z Tsung-Dao Lee Institute v Šanghaji nyní představili teorii, která by mohla tuto nerovnováhu vysvětlit – a to díky překvapivému efektu zvanému „konečný stav přestrečování“ v rozpadech tzv. charmed baryonů.

Proč chce NASA postavit na Měsíci jaderný reaktor do roku 2030

NASA plánuje do roku 2030 zprovoznit na Měsíci jaderný reaktor. Zní to jako scéna z vědeckofantastického filmu, ale ve skutečnosti jde o součást strategického závodu o měsíční infrastrukturu, který má rozhodnout o budoucím využívání Měsíce – a tím i o vlivu jednotlivých států ve vesmíru.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi