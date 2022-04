Mark Zuckerberg se svojí společností Meta otevírá svůj první kamenný obchod

Zdroj

Sociální sítě Facebook a Instagram nebo chatovací aplikaci WhatsApp vlastní společnost Meta Platfroms. Právě americká společnost Meta Platforms se chystá již příští měsíc otevřít svůj historicky první kamenný obchod. V nabídce by v tomto obchodě měla být hlavně zařízení pro virtuální realitu.

K otevření by mělo dojít 9. května v kampusu technologické společnosti Burlingame v Kalifornii. Podle slov zástupců společnosti Meta Platforms by zákazníci v tomto obchodě měli mít možnost získat praktickou zkušenost se všemi hardwarovými produkty, a to zábavnou formou v podobě interaktivních prvků.

Mezi produkty si tak zákazníci budou moci vyzkoušet videoherní zařízení Portal, chytré brýle Ray Ban Stories nebo náhlavní soupravu pro virtuální realitu Quest VR. Cílem nové prodejny je prý ukázat lidem, co je možné dělat s produkty Meta Platforms a také budou moci zákazníci ochutnat budoucnost, kde bude hlavní roli mít metaverse.

Metaverse je snem zakladatele společnosti Meta Platforms, Marka Zuckerberga, a zároveň je virtuální vesmír dle Zuckerbergových slov i novou generací internetu. Obecně se dá říci, že metaverse představuje sdílenou virtuální platformu, kam mohou lidé vstupovat přes svá zařízení a kde se mohou různě pohybovat v rámci vymezeného digitálního prostředí.