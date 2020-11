Mass Effect bude překalibrován: Na jaře vyjde remaster a chystá se nový díl

Studio Bioware stojící za všemi dosavadními díly se dnes vytasilo s velmi příjemnou novinkou. Nový titul Mass Effect: Legendary Edition bude obsahovat první tři díly spolu se všemi single-playerovými dodatky a promo předměty se zbraněmi a dalšími doplňky, navíc remasterovanými a optimalizovanými pro 4k rozlišení.

Ředitel jmenovaného studia Casey Hudson rovnou dodal, že na tomto updatu textur, shaderů, modelů, efektů a různých technických vychytávkách pracují už dlouhé měsíce, a že jejich cílem nebylo přetvořit originální hry, ale pouze modernizovat zážitek z hraní i pro dnešní hráče. Proto se také nedočkáme plnohodnotného remake, ale pouze vylepšeného grafického kabátku.

Mnozí mohou oponovat, že vylepšené textury všech tří her už si je nyní možné na počítačích užít skrze módy, ale rozdíl v slibovaném remasteru bude rozhodně znatelnější a lépe optimalizovaný. Užít si ho navíc budou moci hráči i na konzolích, a to jak na současné, tak díky kompatibilitě i na nadcházející generaci, a to již na jaře příštího roku.

Tím však dnešní novinky ze světa Mass Effectu nekončí. Bioware se pochlubil, že nová hra ze série Mass Effect je právě v produkci. Potvrdili také, že na ní pracuje tým vývojářských veteránů, ale už se nepochlubil dalšími detaily. Zda se náhodou ke scénáři opět vrátí legendární Drew Karpyshyn tak vůbec není jisté, ale vývoj nového dílu je teprve v plenkách, takže se s nadcházejícími měsíci určitě dozvíme více.