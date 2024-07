Meta odkládá uvedení multimodálních modelů umělé inteligence v EU

„Během nadcházejících měsíců uvolníme multimodální model Llama, ale ne v EU kvůli nepředvídatelné povaze evropského regulačního prostředí,“ uvedla Meta v prohlášení pro Axios.

Tento krok následuje po podobném rozhodnutí společnosti Apple, která nedávno oznámila, že neuvolní své funkce Apple Intelligence v Evropě kvůli obavám z regulačních komplikací. Margrethe Vestager, komisařka EU pro hospodářskou soutěž, kritizovala rozhodnutí Applu s tím, že to bylo „ohromující, otevřené prohlášení, že na 100 procent vědí, že je to další způsob, jak znemožnit konkurenci tam, kde již mají pevnou základnu“. Engadget se obrátil na Vestagerovou s žádostí o vyjádření k rozhodnutí společnosti Meta.

Zdroj: Shutterstock

Odebrání multimodálních modelů umělé inteligence Meta z EU by mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Znamená to, že žádné společnosti, které tyto modely využívají k vytváření svých produktů a služeb, by je nemohly nabízet v Evropě.

Meta uvedla, že stále plánuje vydat Llama 3, nadcházející model zaměřený pouze na text, v EU. Hlavním důvodem rozhodnutí jsou výzvy při výcviku modelů umělé inteligence využívajících data od evropských zákazníků a současné dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), stávajícího zákona EU o ochraně dat. V květnu Meta oznámila, že plánuje využívat veřejně dostupné příspěvky uživatelů Facebooku a Instagramu k trénování budoucích modelů umělé inteligence, ale musela s tím v EU přestat poté, co obdržela odmítnutí od regulátorů ochrany osobních údajů v regionu.

Meta obhajovala své kroky tím, že schopnost trénovat své modely na datech evropských uživatelů je nezbytná, aby modely odrážely místní kulturu a terminologii. „Pokud nebudeme naše modely trénovat na veřejném obsahu, který Evropané sdílejí v našich službách a dalších, jako jsou veřejné příspěvky nebo komentáře, pak modely a funkce umělé inteligence, které využívají, nebudou přesně rozumět důležitým regionálním jazykům, kulturám nebo trendům na sociálních sítích,“ uvedla společnost na blogu. „Věříme, že Evropanům budou špatně sloužit modely umělé inteligence, které nebudou informovány o bohatých kulturních, sociálních a historických přínosech Evropy.“

I přes své výhrady k uvolnění multimodálních modelů v EU, Meta stále plánuje jejich spuštění ve Spojeném království, které má podobné zákony na ochranu údajů jako EU. Společnost argumentovala tím, že evropským regulačním orgánům trvá výklad stávajících zákonů déle ve srovnání s jejich protějšky v jiných regionech.

Tento krok společnosti Meta podtrhuje rostoucí napětí mezi technologickými giganty a evropskými regulačními orgány. Zatímco firmy usilují o inovace a expanzi svých produktů, regulační prostředí v EU se stává stále složitějším a náročnějším na dodržování pravidel, což vede k obtížným rozhodnutím, jako je toto.