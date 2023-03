Meta se pouští do boje s Twitterem. Zaměří se na příspěvky známých osobností

Tato aplikace podobná Twitteru bude nejspíše postavena na podobném frameworku jako služba Mastodon. Toto rozhodnutí společnosti Meta přichází v době, kdy změny vedené Elonem Muskem v oblasti sociálních médií vedou ke snižování nákladů.

Zatímco se Twitter snaží udržet svou uživatelskou základnu a reklamní partnery poté, co byla platforma převzata Muskem, Facebook chce získat pozornost mladšího publika, ačkoliv se mu to ani při bájných investicích nedaří. Mladí v dnešní době zkrátka používají raději TikTok nebo Instagram, než Facebook, který vnímají spíše jako "sociální síť pro báby a dědky."

Není jasné, kdy bude nová aplikace spuštěna na trh, ale podle expertů jde spíše o obranný krok, než o inovaci, protože Meta je spíše známá jako společnost, která kupuje a přebírá jiné firmy, než jako inovátor.

Zdroj: Shutterstock

Společnost Meta zkrátka zkouší všechno možné, co ji napadne. "Investice do Twitteru by v každém případě mohla přinést ovoce rychleji, než investice do metaverza, které bude pravděpodobně výnosné až v roce 2030," myslí si odborníci.