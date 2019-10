Microsoft představil virtuální realitu na procházky, z reálného světa udělá hru

První díl doslova starodávného Age of Empires se vrátil před pár lety v předělané verzi, která z hlediska herních mechanik nechala niť zcela suchou a hru pouze zabalila do moderního grafického hávu...

První díl doslova starodávného Age of Empires se vrátil před pár lety v předělané verzi, která z hlediska herních mechanik nechala niť zcela suchou a hru pouze zabalila do moderního grafického hávu. Stejného osudu se dočká druhý díl, který už se jednou vrátil. Na Gamescom se přijel připomenout.

Známe datum vydání předělaného Age of Empires 2: Definitive Edition [VIDEO] zuzana-bumbova 08/20/2019 15:00:00 První díl doslova starodávného Age of Empires se vrátil před pár lety v předělané verzi, která z hlediska herních mechanik nechala niť zcela suchou a hru pouze zabalila do moderního grafického hávu. Stejného osudu se dočká druhý díl, který už se jednou vrátil. Na Gamescom se přijel připomenout. https://cdr.cz/sites/default/files/age-of-empires-2_1.jpg