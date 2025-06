Microsoft představuje Windows 365 Reserve

Novinka umožňuje uživatelům přihlásit se ke svému virtuálnímu počítači během několika sekund – ať už přes aplikaci Windows, nebo webový prohlížeč. Tyto dočasné Cloud PC jsou již předkonfigurované, nainstalované s Microsoft 365, připravené s firemními nastaveními a opatřené bezpečnostními politikami, které odpovídají konkrétní organizaci.

Dočasné řešení s důrazem na bezpečnost a komfort

Windows 365 Reserve je určeno výhradně pro krátkodobé využití – Microsoft stanovuje roční limit na 10 dní aktivního používání, který si firmy mohou rozdělit podle potřeby. Služba se spravuje přes Microsoft Intune, což znamená, že IT administrátoři mohou s Cloud PC pracovat stejně jako s běžným firemním počítačem.

V praxi to znamená, že zaměstnanci, kteří přijdou o své zařízení, mohou téměř okamžitě pokračovat v práci na alternativním zařízení – bez nutnosti čekat na nový hardware nebo řešit problematické zálohování. A co víc – tato služba dává administrátorům možnost testovat nové konfigurace nebo softwarová prostředí bez toho, aby zasahovali do primárních zařízení zaměstnanců.

Konec zastaralým náhradním řešením

Microsoft popisuje Windows 365 Reserve jako „moderní, zabezpečené a škálovatelné řešení“, které eliminuje potřebu spravovat fyzické náhradní zařízení, záložní notebooky nebo staré VDI přístupy. V konečném důsledku to šetří čas, peníze i nervy.

Stefan Kinnestrand, viceprezident Microsoftu pro oblast Modern Work, uvedl, že až 76 % zákazníků zažilo v posledních dvou letech krádež nebo ztrátu zařízení. Tento údaj, vycházející z nezávislých průzkumů, jen podtrhuje potřebu flexibilního řešení, které nezávisí na fyzickém hardwaru.

Co zatím nevíme?

Ačkoliv Microsoft již odhalil klíčové informace o fungování služby, cenová politika zůstává nejasná. Zda se bude jednat o jednorázový poplatek, nebo formu předplatného, zatím nebylo potvrzeno. Jisté však je, že se Windows 365 Reserve brzy dostane do režimu veřejného preview – zájemci se budou moci zaregistrovat prostřednictvím online formuláře.

Windows 365 Reserve je však důkazem, že Microsoft vidí budoucnost práce v hybridním a flexibilním modelu. Zajištění nepřerušené produktivity bez ohledu na stav zařízení nebo lokalitu zaměstnance se stává klíčovou prioritou.