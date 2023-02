Microsoft už monetizuje svoji verzi ChatGPT, bude uvádět personalizované reklamy

Zdroj: Shutterstock

Společnost Microsoft již od počátku finančně podporovala vývoj chatbota ChatGPT od společnosti OpenAI a viděla v něm velký potenciál. Zanedlouho po zpřístupnění ChatGPT pro veřejnost se objevila zpráva, že Microsoft chce tohoto chatbota integrovat do svého internetového vyhledávače Bing, o čemž vás informovali zde.

Je pak celkem logické, že Microsoft také přemýšlí, jak své investice získat zpět, a proto uvažuje, že do výsledků vyhledávání či doporčení chatbota umístí personalizované reklamy. Podle dostupných zpráv je nasazování reklam jak do chatbota, tak do vyhledávání v aktivním testování, i když je to celé prý ještě v poměrně rané fázi. Chatbota ve vyhledávači testuje totiž jen velice malé procento uživatelů.

Zdroj: Shutterstock

Navíc Microsoft s nasazováním reklamy příliš nespěchá, protože prozatím nemá ani dostatek inzerentů pro vyplnění reklamního prostoru. Ti by dle očekávání Microsoftu měli přijít spolu s novými uživateli, které naláká nová technologie. Jednou z možností umístění reklamy jsou odkazy umístěné pod odpověďmi chatbota.

Microsoft je odhodlaný spolupracovat jak s partnery, tak s inzerenty a bude společně s nimi zkoumat potenciál reklamy v rámci nové technologie. Očekává se, že generativní chatboti mají velký potenciál změnit způsob, jakým lidé vyhledávají informaci i jakým způsobem jsou lidem informace předávány. Vývoj chatbota rozhodně není levný, a proto každý věděl, že je jen otázka času, než se Microsoft pokusí zpeněžit nově získanou technologii.