Microsoft využije vlastní logo k zamaskování kamery pod displejem telefonu

Fotoaparát umístěný pod displejem (UDC) se v budoucnosti pravděpodobně stane významným trendem, protože díky němu budeme opět o krok blíže k ničemu nerušenému bezrámečkovému displeji, po kterém tak všichni toužíme. Nyní se zdá, že společnost Microsoft takové aspirace má a dokonce chce novou technologii zkombinovat se svým vlastním logem.

A co přesně si pod pojmem „fotoaparát s logem“ představit? V tomto případě se jedná o čtyři senzory umístěné na přední straně telefonu pod displejem, kterými lze zároveň vytvořit čtyři barevná okna jako logo společnosti Microsoft. Jednoduše řečeno - nadcházející telefon nebo notebook Surface by mohl mít logo Microsoftu, které pod svým povrchem skrývá systém čtyř kamer a uživatelé si tak ani nevšimnou, kde se jejich selfie fotoaparát vlastně nachází.

Zdroj

Na samotném patentu je také velice zajímavá samotná adaptabilita fungování těchto kamer. Většina fotoaparátů k vytvoření výsledného snímku využívá červené, zelené a modré (RGB) filtry. Systém společnosti Microsoft však může používat různé barevné filtry, včetně žlutých, což je přínosné, jelikož žlutá má vyšší frekvenci a je užitečná pro snímání za špatných světelných podmínek. RGBY, RGBW, RGGB, RGBE, RYYB, CMYW, CYYW, CYGM a mnoho dalších modelů - patent je zahrnuje a popisuje všechny.

Jak se ukazuje, Microsoft by tento nápad mohl použít nejen na smartphonech, ale také na počítačích série Surface. Je to logický krok, jelikož společnost klade důraz na to, aby Surface počítače zůstaly co nejvíce inovativní, a přidání takové kamery by v tomto ohledu rozhodně pomohlo.