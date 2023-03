Microsoft zpřístupnil Outlook pro Mac zdarma, nepotřebujete ani Office 365

Microsoft zpřístupnil aplikaci Outlook pro uživatele Macu, který jej tak nyní naleznou k dispozici zdarma v App Store. K jeho používání již není třeba, aby měl uživatel aktivované předplatné Microsoft 365 nebo zakoupený kancelářský balík Office. Ačkoliv někteří o tomto postupu píší, jako o překvapivém kroku, tak ze strany Microsoftu dává smysl právě tím dlouhodobým sjednocováním rozhraní z různých verzí a systémech.

Zdroj: Shutterstock

Co se týče podpory, tak Outlook pro Mac zahrnuje podporu pro účty Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo a jakéhokoli poskytovatele e-mailu, který má podporu IMAP. Microsoft v roce 2020 přepracoval svého e-mailového klienta pro Mac s uživatelským rozhraním, které je optimalizované pro nejnovější změny designu macOS společnosti Apple, včetně také optimalizace přímo pro čipy M1 a M2.

Dále podporuje widget macOS pro záznamy v kalendáři a nativní podporu oznamovacího centra. Outlook pro Mac také podporuje sdílení mezi zařízeními iOS a Mac a tak navazovat na úkoly tam, kde jste skončili. Do toho jsou pak také v plánu přidání možnosti náhledu na liště, aby bylo možné rychle zobrazit položky kalendáře v hlavní aplikaci Outlook pro Mac.

O spojení aplikace Outlook se hovoří už několik let. Zdá se, že teď Microsoft chce dokončit sjednocení a prvním krokem bude sloučení verze pro desktopy s Windows - tedy aplikace Windows Mail a Outlook pro Windows do jediného e-mailového klienta. Nová aplikace One Outlook je v podstatě Outlook.com jako webová aplikace.