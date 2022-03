Mobilní telefony a tablety možná dostanou energetické štítky

Zdroj

Energetické štítky byly až doposud běžné u bílých spotřebičů, jako jsou ledničky, mrazáky, atd. Nové evropské nařízení, které chce Evropská komise schvalovat na počátku příštího roku, by mělo tyto energetické štítky zavést i pro mobilní telefony a tablety.

Podle Evropské komise je hlavním smyslem tohoto nového nařízení donutit výrobce mobilních telefonů a tabletů, aby více přemýšleli o energetické účinnosti, dlouhé životnosti, opravitelnosti, možnosti modernizace, údržbě, opětovnému použití a recyklaci.

Aktuálně jsou mobilní zařízení spotřební zboží, u kterého stojí oprava více než nové zařízení a které se při sebemenší závadě vyhodí. Pokud by byla možnost nějaké cenově dostupné opravy, jistě by to mnoho uživatelů využilo spíše, než koupi nového zařízení.

Evropská komise podobným způsobem zavedla již v září energetické štítky i pro svítidla. Konečný spotřebitel má tak daleko větší přehled o tom, jak energeticky náročná jednotlivá zařízení jsou. Tyto energetické štítky přicházejí v pravou dobu, kdy se zdražuje všechno, včetně cen za energie a každý hledá možnosti, jak ušetřit.