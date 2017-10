Na PlayStation 4 už lze hrát pirátské kopie videoher, ale má to samozřejmě háček

Herní vydavatelé a vývojáři si takříkajíc zvykli, že jejich videohry jsou vždy na nových konzolích řadu let neupirátitelné. Tedy situace v pirátství okolo videoher na herní konzole je přesným opakem toho, co můžeme vidět u videoher pro PC platformu. Není proto žádným tajemstvím, že v některých případech herní vývojáři zvolí raději bezpečný přístav ve formě vydání hry pro herní konzoli, a o portu pro PC pak uvažují až po několika měsících, podle prodejů daného titulu na konzolovém trhu.

Ovšem nic netrvá věčně. Před několika dny se začaly na různých internetových fórech objevovat zmínky o pirátských verzích videoher určených pro herní konzoli PlayStation 4. Ovšem má to jeden velký háček. Aby si konzolista pirát takovouto videohru zahrál, tak musí splnit jednu důležitou podmínku, která se týká firmware konzole PlayStation 4.

Ke spuštění pirátské videohry musí mít uživatel herní konzoli PS4 vybavenou hodně starým firmwarem ve verzi 1.76 z léta 2014. Tato verze firmware byla jailbreaknuta koncem roku 2015. Pokud konzolista tuto podmínku nesplňuje, tak si žádné pirátské kopie videoher nezahraje.

Uživatel si tímto downgrade krokem rozhodně nepolepší, protože přijde o možnost hrát nejnovější videohry na konzoli, jelikož firmware 1.76 není s většinou videoher vydaných během posledních dvou až tří let kompatibilní (nejnovější verze je nyní 5.0, s ní ale samozřejmě pirátské videohry nefungují). Dalším mínusem pak je, že konzolista pirát může úplně zapomenout na online režim s takovouto verzí zastaralého firmware, takže přijde i o veškeré online služby.

Sony si tak zatím nemusí dělat starosti, že by konzolisté na PS4 začali masově pirátit. Situaci tak zřejmě využijí jen nostalgici, kteří nemají potřebu hrát nové videohry, mají hluboko do kapsy, a spokojí se s těmi pár tituly, které lze s daným firmware spustit. Jsou to mimo jiné hry GTA 5, Far Cry 4 nebo třeba Assasissin's Creed 4.