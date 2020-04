Na scéně se objevil nový cracker co překonal obě dvě ochrany Denuvo+VMProtect

Ještě ke konci minulého roku to vypadalo, že piráty čekají pochmurné časy. Minulý rok byla v prolamování protipirátské ochrany Denuvo asi nejaktivnější skupina Codex, které se dařilo s odstupem několika dnů, až týdnů vydávat cracky/bypassy na hry vybavené nejnovější protipirátskou ochranou Denuvo. Koncem minulého roku ovšem přišel zlom. Jeden z testerů skupiny Codex, který měl na svém PC testovat zatím nedokončený crack na videohru Need for Speed: Heat zřejmě nebyl až tak loajální ke skupině, a dal tento testovací crack určený výhradně pro interní potřeby skupiny Codex do oběhu na internet.

Crack/bypass obsahoval nechráněné soubory a na různých fórech se objevily informace, že díky tomuto úniku může Společnost Denuvo, respektive Irdeto snáze odstranit slabá místa ve své protipirátské ochraně. Každopádně po tomto incidentu už se Codex v prolamování ochrany Denuvo odmlčel a vypadalo to, že je s crackováním nových her využívajících tuto ochranu zase na nějaký čas konec.

Nedlouho poté se ale objevil nový cracker s nickem C000005, který začal nejprve s prolamováním Denuva u už jednou cracklých her, ale nyní ve verzích s aktuálními patchi (Conan: Exiles, Middle-Earth: Shadow of War) nebo zatím necracknuté hry jako Bus Simulátor 18. Potom se tento cracker přejmenoval na stávající nick Empress což zřejmě značí, že jde o ženu. Pod nickem Empress tento cracker pak překonal Denuvo u hry Soulcalibur 6 a nově pak u Assassin's Creed Odyssey: Fate of Atlantis.

A právě Assassin's Creed Odyssey: Fate of Atlantis je v tomto výčtu nejzajímavější, protože obsahuje novou ochranu Denuvo 5.2 s kombinací další protipirátské ochrany VMProtect. Nový cracker na scéně tak dokázal, že umí prolamovat i ty největší AAA hry vybavené i tou nejpokročilejší ochranou. Souboj crackerů s prolamováním protipirátských ochran tak i nadále úspěšně pokračuje.