Na Spotify si brzy pustíte i audioknihy, ale předplatné vám nepomůže

Spotify je čím dál populárnější služba na určená na poslech audia ve všech možných podobách. Doposud se soustředil převážně na hudbu a podcasty, ale nově se chce zaměřit i na audioknihy. Podle prohlášení by měl být pilotní projekt spuštěn prozatím ve Spojených státech amerických a neměly by zde být benefity pro předplatitele.

Tento krok nastal především díky nedávné akvizici společnosti Findaway, což byla služba na prodej audioknih. V rámci svého online prodeje audioknih by mělo být v nabídce až 300 000 titulů. Pro Spotify by to byl alespoň nějaký příjem, protože v současné době má příjem akorát z předplatného či z reklam, což v poměru k nákladům není zase tolik.

Většinu peněz, které Spotify vydělá, totiž musí odevzdat hudebním vydavatelstvím, kde se přerozdělí mezi umělce a skladatele. Dále nesmíme zapomenout ani na marketingové a provozní náklady. Z pohledu nákladů jsou podcasty daleko výhodnější, protože není zapotřebí nakupovat drahé licence.

Možná právě pro tyto skutečnosti se Spotify rozhodl vstoupit i na trh s audioknihami, které dnes rostou prudce na popularitě. Vyhledávání audioknih bude prý probíhat běžným způsobem a nákup se odehraje na nové stránce. Uživatelé si budou moci audioknihu poslechnout online či offline. Ceny za audioknihy budou stejné či podobné, jako nabízí další poskytovatelé