Retro tech comeback: Proč se staré technologie vracejí do módy?

Walkmany, magnetofonové kazety, osmibitové hry nebo analogové fotoaparáty – technologie, které byly na přelomu milénia považovány za zastaralé a nepotřebné, dnes zažívají překvapivý návrat. Retro technologie se stávají symbolem autenticity, nostalgie i pomalého životního stylu. Generace, které s těmito přístroji vyrůstaly, se k nim znovu vracejí – a mladí lidé je objevují jako originální alternativu k digitálnímu světu plnému notifikací a předplatných. Proč se ze starých technologií stal nový trend? A co to říká o naší současné kultuře? Retro tech není jen estetika – je to odpověď na digitální únavu.