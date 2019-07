Nad Kyprem explodovala ruská raketa

O vyostřených mezinárodních diplomatických vztazích se v poslední době můžeme doslechnout z různých koutů země. Jedna z posledních zpráv přichází ze severního Kypru, který je pod kontrolou kyperských Turků. Právě zde měla dopadnou raketa ruské výroby.

Ministr zahraničí prozatím mezinárodně neuznávané Severokyperské turecké republiky prohlásil, že se pravděpodobně jednalo o raketu vypálenou syrskou armádou směrem k Izraeli jako odplata za izraelské bombardování. Naštěstí raketa nedopadla a nezpůsobila žádné škody, protože explodovala ještě ve vzduchu.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8