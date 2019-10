Náhradní díly spotřebičů budou dostupné alespoň 10 let, nařídila Evropská komise

Evropská komise stanovila nová pravidla, která by měla v konečném důsledku ochránit především uživatele domácích spotřebičů, životního prostředí a v neposlední řadě také ušetřit finance. Výrobci ledniček, mrazáků, praček i veškerých dalších spotřebičů budou nuceni nově prodloužit životnost svých výrobků a zároveň se zavázat, že na trhu budou k dostupné veškeré náhradní díly po dobu 10 let.

Podle vyjádření Monique Goyensové, ředitelky Evropské asociace spotřebitelů (BEUC), je nutné upustit od současného stavu, kdy dochází k zbytečnému vyhazování spotřebičů, které by se daly například opravit. Je to necitelné jak k přírodním zdrojům, tak k peněženkám zákazníků.

Podle různých zdrojů je příčinou této změny i velká skupina uživatelů, kteří si stěžují, že spotřebič se zpravidla rozbije těsně po uplynutí záruční doby nebo je nemožné ho opravit pro nedostatek náhradních dílů. V několika málo případech jsou sice díly dostupné, ale jsou příliš drahé, než aby se vyplatilo daný spotřebič opravovat.

Toto pravidlo vejde v platnost od dubna 2021 a EK do něj zakotvila i to, že výrobce musí dodávat náhradní díly, které je možné vyměnit za pomoci běžně používaných nástrojů a bez jakéhokoliv poškození spotřebiče. Podle některých spotřebitelů to však není dostatečné a chtějí mít možnost opravit si spotřebič sami. To je však v rozporu se záručními pravidly.