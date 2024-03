NASA musí poprvé škrtit rozpočet. Poletí na Mars nebo na Měsíc?

První věcí, kterou je třeba zdůraznit, je složitost současného rozpočtového procesu, který se vyznačuje nestabilitou a politickým divadlem ve Washingtonu, D.C. Rozpočet pro aktuální fiskální rok byl oznámen teprve minulý pátek, což dává agentuře jen omezený čas na plánování a alokaci finančních prostředků. Je to vlastně vůbec poprvé, kdy se NASA musí potýkat se škrty. To je důležité, protože NASA obdržela zhruba 24,9 miliardy dolarů na fiskální rok 2024, což představuje snížení o přibližně 2 procenta ve srovnání s předchozím rokem.

Toto snížení rozpočtu není reakcí na výkon NASA, ale spíše součástí komplexního politického procesu, kterým prochází federální agentury. Významnou roli hraje dohoda mezi Kongresem a prezidentem Bidenem ohledně rozpočtových stropů pro fiskální roky 2024 a 2025, která byla uzavřena v červnu 2023.

Administrátor NASA Bill Nelson zdůraznil, že agentura musí pracovat s tím, co má, a přizpůsobit své plány omezeným finančním zdrojům. To znamená, že je třeba provádět těžká rozhodnutí a priorizovat projekty, které mají největší strategický význam pro NASA a pro vědeckou komunitu.

Zdroj: Shutterstock

Jedním z klíčových bodů rozpočtové politiky pro fiskální rok 2025 je navýšení financování na 25,4 miliardy dolarů. I když to znamená nárůst oproti předchozímu roku, stále to zůstává pod úrovní požadavků ze strany NASA v minulosti. Tato částka by měla pokrýt provoz agentury a provádění klíčových programů, jako je například program Artemis, který si klade za cíl návrat lidí na Měsíc.

Nicméně těžká rozhodnutí budou muset být učiněna v oblasti vědeckých misí, zejména pokud jde o plánovanou misi Mars Sample Return. Tato mise, která je považována s vysokou prioritou pro NASA a vědeckou komunitu, stojí před finančními a organizačními výzvami. Navzdory snahám agentury o realizaci této mise se zatím nepodařilo zajistit dostatečné finanční prostředky na její dokončení.