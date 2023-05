Nejbezpečnější metody převodu peněz v rámci online zábavy

Není nic špatného na tom, když člověk tráví svůj volný čas hraním různorodých videoher, případně se mu dobře relaxuje v online kasinech. Vždy je nutné dbát na to, aby hraní bylo stále především zábavou, nicméně zkazit dojem mohou kupříkladu i peripetie s převodem financí. V případě, že si hráč nevybere bezpečnou metodu, problém je na světě a pocit z příjemně stráveného volna nenávratně ztracen.

Proto se v tomto článku podíváme na způsoby převodu, díky kterým by se člověk měl případným vráskám ve tváři vyhnout. Ať už má hráč zájem o sázení sporty, případně ho v kasinech láká ruleta online, nebo chce třeba vložit pár korun do některého z mnoha pay-to-win titulů, je třeba dbát právě na metodu, ale samozřejmě není vhodné podceňovat ani výběr spolehlivé platformy. Recenze jednotlivých stránek jsou pak k dohledání kdekoliv na internetu.

Visa

Platební karta VISA bez pochyb patří mezi nejpopulárnější a nejspolehlivější metody vkladu. Jednak je podporována téměř po celém světě a hráč jen těžko narazí na problém, že mu nebude chtít platforma kartu přijmout, jednak firma je na trhu od roku 1958. Pokud vydržela takto dlouho a stále se drží na špici, zřejmě něco dělá velmi dobře – zakládá si na bezpečí. Podporuje vklady, výběry, navíc v Česku jsou s VISA kartami lidé natolik sžití, že po tuto bezpečnou metodu budou chtít v mnoha případech využít jako první. A půjde o jednoznačně dobrou volbu, neboť vklad je proveden do pár minut, výběr pak do dvou dní. Nevýhodu může člověk spatřovat jedině v relativně vysokém poplatku za transakci, tedy 2%.

MasterCard

Také MasterCard je proslulý po celém světě jako spolehlivý vydavatel platebních karet, jenž se těší výborné pověsti a podobně jako VISA poskytuje hráčům rychlý vklad. Výběr trvá tři dny, poplatek je nižší, nicméně co se týče zabezpečení, rozhodně nelze s touto metodou šlápnout vedle. Dobré je však mít na paměti, že některé stránky sice povolují vklady, leč vybrání částky již neumožňují. Jde tedy o způsob převodu financí, jenž je vhodný kupříkladu pro pay-to-win hry, do nichž hráč investuje a nemá poté v plánu prostředky vybírat. Jejich obliba však není veliká.

Zdroj: Unsplash

PayPal

Ještě před pár lety platila v Česku PayPalem hrstka lidí, dnes je však popularita této metody převodu peněz značná. Pokud totiž člověk nechce jakkoliv propojovat svou kartu se stránkou, kam finance převádí, PayPal je vynikajícím prostředníkem, jenž je bezpečný a samotné vedení účtu je zdarma. Samozřejmě si účtuje za transakce poplatky, nicméně se člověk na něj může spolehnout. Jeho bezpečnost spočívá v tom, že si člověk propojí PayPal účet se svým bankovním účtem a kartou, a kdykoliv potřebuje peníze převést, prostě jen uvede email, se kterým je jeho PayPal spojen a nic víc stránka nebude požadovat.

Jedinou nevýhodou může být skutečnost, že není uživatelsky zrovna příjemný a chvíli trvá, než se po přihlášení člověk zorientuje. Podpora také nebývá dvakrát nápomocná.

Revolut

Revolut funguje hodně podobně jako PayPal, z našeho pohledu si ale zasloužila jmenovat zvlášť, neboť i tato služba v popularitě roste a při propojení s mobilní aplikací představuje bezpečnou a velmi komfortní metodu převodu financí. Navíc nepředává stránce žádné citlivé informace o klientovi, čehož si lidé v poslední době váží stále více a množství aplikací se jim v tomto snaží vyjít vstříc.

Převod

Naopak velmi pomalou metodu převodu financí představuje bankovní převod. Někdo by si řekl, že takhle si už peníze přece nikdo nikam moc neposílá, stále je to ale nejbezpečnější způsob, protože celá transakce podléhá takovému zabezpečení, že se klient vůbec nemusí bát. Peníze jistě na účet dorazí, navíc bankovní účet má každý, kdo se na internetu pohybuje, tudíž jde o metodu opravdu dostupnou každému. Je to metoda prověřená časem, lze pomocí ní vkládat i vybírat, a pokud hráč překousne skutečnost, že proces trvá několik dní (kvůli ověření identity apod.), je bankovní převod sázkou na jistotu.