To nejlepší z E3 2021: Square Enix přináší západu RPG s příměsí japonské kultury

Pokud máte pocit, že jsme některý titul vynechali, mějte na paměti, že konferencí se letos odehrálo několik a vámi zmiňovaný mohl být představen na jiné a shrneme si jej v některém z navazujících článků. Podělit se o své tipy ovšem můžete v diskusi.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Oznámení herní adaptace marvelovských Strážců galaxie je bezpochyby jedním z největších překvapení letošní E3 konference. Namísto navázání na filmové verze těchto hrdinů se v Eidos Montréal rozhodli o vlastní reimaginaci zejména podle komiksových předloh. Ve hře se ujmeme role leadera strážců Star-Lorda, a ostatní členové týmu nám kdykoliv přispěchají na pomoc se svými speciálními schopnostmi.

Square Enix slibuje, že se nejedná o live-service hru, ale půjde o čistě single-playerovou akční zábavu bez mikrotransakcí a DLC. Vyjde dokonce už letošního 26. října, a to na PC i na všechny konzole – cloudová verze bude k dispozici dokonce in a Nintendo Switch.

Babylon’s Fall

Akční hra Babylon’s Fall je nově připravovanou live-service hrou od Platinum Games (tvůrci Bayonetty a NieR:Automata), kterou si budeme moci užít o samotě nebo v kooperujícím týmu až o čtyřech hráčích.

Datum vydání je zatím v nedohlednu, již nyní však shánějí hráče pro uzavřené beta testování, na něž je možné se přihlásit na oficiálních stránkách hry. Hra také vyjde exkluzivně pro PlayStation konzole a PC.

Life is Strange: True Colors

Třetí díl Life is Strange se připomíná v traileru zaměřeném na hrdinku Alex a fungování jejích superschopností empatie, díky kterým může absorbovat či zmanipulovat silné emoce okolních lidí, což hojně využije v honu za vrahem svého bratra.

První díl Life is Strange a Before the Storm dostanou také jemný remaster, který je nejvýznačnější hlavně v obličejích postav. Life is Strange: True Colors i Remastered Collection vyjdou na obě generace konzolí a PC, a to již letos 10. a 30. září).

Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin

Team Ninja se nyní zaměřil na tvorbu spin-off dílu Final Fantasy série. V traileru míří trojice hrdinů zastavit Chaos do útrob jeho vlastního chrámu. Stejně jako v další novější díly série už opustily tahový systém a souboje s nepřáteli již probíhají v reálném čase.

Přestože hra má vyjít až v příštím roce, již nyní je až do 24. června možné si na PlayStationu 5 vyzkoušet trial verzi. Příští rok se pak hra podívá na obě PlayStation i Xbox konzole a počítače, přesnější datum však zatím neznáme.

Legends of Mana

K příležitosti třicátého výročí série Mana, která začala jako pouhý spin-off Final Fantasy, vychází 24. června na Nintendo Switch, PlayStation 4 a Steam již třetí díl v HD remasteru. Tento díl vyšel tehdy ještě na první PlayStation konzoli v roce 1999, a tak je více než jasné, že už potřeboval trochu novější grafický kabátek.

V Legends of Mana začínáme poměrně originálně s prázdnou mapou světa, a pomocí speciálních artefaktů posbíraných na cestách na ni můžeme libovolně umístit města a nová místa k prozkoumání a postupu v příběhu. Součástí této nové verze bude i mini-hra Ring Ring Land, která původně vůbec nevyšla pro západní trh.