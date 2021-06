To nejlepší z E3 2021: Summer Games Fest ukázal Borderlands, Elden Ring a další

Pokud máte pocit, že jsme některý titul vynechali, mějte na paměti, že konferencí se letos odehrálo několik a vámi zmiňovaný mohl být představen na jiné a shrneme si jej v některém z navazujících článků. Podělit se o své tipy ovšem můžete v diskusi.

Tiny Tina’s Wonderlands

Jedna z nejoblíbenějších postav série Borderlands se dočká vlastního spin-off dílu, a vyjde již začátkem příštího roku na PC a starou i současnou generaci konzolí. V Tiny Tina’s Wonderlands, který reaguje na pozitivní reakce DLC k poslednímu dílu Borderlands, jenž se věnoval tématice Dungeons and Dragons. Půjde o mix fantasy a střílečky v ikonickém cell-shaded stylu s notnou dávkou tradičních šíleností.

Na rozdíl od Borderlands se neujmeme jednoho z předem daných charakterů, ale budeme si moci vytvořit úplně vlastní. Kromě plnohodnotné kampaně se můžeme těšit i na tradiční co-op až pro čtyři hráče. Tiny Tinu si opět střihne vynikající Ashly Burch, ale ve videu se objevují i další slavní herci bez spojitostí s již existujícími charaktery.

Elden Ring

Odhalený trailer na akční RPG Elden Ring vznikající ve spolupráci FromSoftware s knižním autorem Georgem R. R. Martinem láká na nové herní prvky i datum vydání. Z videa a následujícího rozhovoru s tvůrcem Hidetakou Mijazakim se dozvídáme, že významnou součástí nového dílu bude náš věrný nemrtvý kůň, s jehož pomocí se budeme přepravovat skrz rozlehlý otevřený svět.

Ten nás může zaskočit nejen šílenými nepřáteli na každém rohu, ale také měnící se denní dobou a nepřízní počasí. Bojovat sice půjde i z koňského sedla, ale v některých oblastech si lépe poradíme bez něj, například s využitím stealth systému. Po vzoru Dark Souls se vrací i multiplayer, jak napovídají postavy s modrou aurou.

Sherlock Holmes: Chapter One

Jedna z nejlepších detektivních herních sérií se rozroste o nový díl. Tentokrát se podíváme na počátky kariéry legendární knižní postavy Sherlocka Holmese. Namísto jeho ikonického partnera Johna Watsona se ale v traileru objevuje jeho předchozí partner, mysteriózní kamarád z dětství jménem Jon, o němž toho zatím vlastně moc nevíme.

Namísto klasické vyšetřovací adventury nám ale první kapitola Sherlockova života nabídne něco nevídaného – originální systém voleb, jež nás nechá v zásadě dělat si co chceme bez toho, že by nás vodil za ručičku a držel zpátky. Již v letošním roce se dozvíme, jestli to však může v praxi vůbec fungovat.

Jurassic World Evolution 2

Tři roky po vydání si budovatelský simulátor jurského parku vysloužil druhý díl. Těšit se na něj prý můžeme již brzy, rozhodně ještě během letošního roku; a vyjde kromě PC i na obě generace konzolí Xbox. Pokračování nám nabídne čtyři různé herní módy, nové lokace a možnosti a samozřejmě nebudou chybět i naprosto noví dinosauři, zejména mezi létajícími a mořskými druhy – dohromady se potkáme se 75 různými zástupci.

Příběhová kampaň bude zasazena do událostí po filmu Jurský svět: Zánik říše, navíc se ve hře objeví i slavní charakteři z filmové série, dokonce nadabovaní samotnými herci (např. Jeff Goldblum v roli doktora Malcolma a Bryce Dallas Howard jako Claire Dearing). V novém herním režimu Chaos Thory zase navštívíme nejvýznamnější události z celé série, ale vrátí se i oblíbený Sandbox a Challenge režim.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Do hororové série The Dark Pictures Anthology přibude další interaktivní filmová hra. Začínáme v Iráku roku 2003 a sledujeme skupinu amerických vojáků, kteří se dostanou do sumerského podzemního chrámu – tam na ně však již číhají nadpřirozená monstra.

Stejně jako i předchozí díly série ji budeme opět moci okusit na počítačích a obou generací PlayStationu i Xboxu, a to již 22. října letošního roku. Oznámena byla i sběratelská edice se sochou démona pazuzu.

Tales of Arise

O rok odložené sedmnácté pokračování slavné série Tales se konečně dočkalo (snad již opravdu finálního) data vydání, které vychází na 10. září letošního roku. Díky odkladu se alespoň rovnou podívá i na nové konzole – nebude však chybět ani na počítačích a starší generaci.

Trailer se zaměřuje i na představení nových hrdinů, Alphen a Shionne a ukázku jejich bojových schopností. Na animování některých klíčových momentů příběhu se navíc podílelo legendární japonské studio ufotable, které je proslulé tvorbou nepřekonatelných akčních scén.

Endless Dungeon

Se slavnými sériemi rozhodně ještě nekončíme, do volně propojeného univerza série Endless totiž přibude ještě taktická rouge-lite akce, kterou mají opět na starosti v Amplitude Studios. V rámci hraní nás samozřejmě čeká četné zabíjení a umírání, ale také budeme po celé galaxii sbírat parťáky do tříčlenného týmu, ochotné přidat se k naší sebevražedné honbě za krystaly.

Endless Dungeon se zatím nepochlubil datem vydání, ale vzhledem k tomu že stejnému studiu ještě letos v srpnu vychází hra Humankind, je vcelku pochopitelné, že mají nyní plné ruce práce s jiným projektem. Až na to však dojde, budeme si ji moci zahrát opět na všech hlavních platformách, a to včetně nintenda Switch.

Evil Dead: The Game

Na scénu přichází nová řežba pro více hráčů inspirovaná slavnou filmovou sérií a nabídne nám možnosti kooperativního hraní i PvP. Zahrát si budeme moci za mnoho ikonických charakterů z tohoto universa, včetně samotného Ashe Williamse s dialogy dabovanými samotným původním hercem Brucem Campbellem.

Mimo očekávaných platforem (na hlavních konzolích a počítačích) se tahle multiplayerová zábava objeví i na Nintendu Switch, a to vše již v blíže nespecifikovaném měsíci letošního roku.