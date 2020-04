Největší letadlo na světě vyrazilo do boje s nemocí Covid-19

Ukrajinská společnost Antonov Airlines pronajímá ze své flotily velkokapacitní letouny, které vybraným státům (v rámci programu SALIS, který zajišťuje zemím NATO přístup k těmto letounům) vozí domluvený zaplacený zdravotnický materiál z Číny. Takto už proběhla řada letů na trase Evropa-Čína-Evropa, ale až dosud byly tyto lety prováděny transportními letouny Antonov An-124 Ruslan. Služeb této společnosti využila např. i Česká republika, která si nechala z Čínské lidové republiky dopravit letounem An-124 Ruslan zdravotnický materiál (roušky, respirátory, rychlotesty, ochranné obleky a brýle).

Dosud zůstával nečinný v boji s koronavirovou nákazou největší letoun z této flotily An-225 Mrija. To se ale před několika dny změnilo. Služeb tohoto obřího letounu využilo Polsko, které si nechalo z Číny dopravit do země letounem An-225 celkem 80 000 ochranných obleků, 150 000 ochranných pokrývek bot, 250 000 ochranných štítů a brýlí, 7 miliónů respirátorů třídy FFP2 a milión ochranných rukavic. Celkově měl do země dopravit An-225 přibližně 100 tun zdravotnického materiálu. Polsko si sice objednalo 200 tun zdravotnického materiálu, ale celý objemný náklad by Mrija nebyla schopna do vnitřního prostoru pojmout, takže doprava materiálu musela být rozdělena na dva lety po 100 tunách.

Antonov An-225 dosahuje délky 84 metrů a jeho prázdná vzletová hmotnost činí 285 tun. Letoun nabízí nákladní prostor o objemu 1300 m³ (Poláci využili 1050 m³ pro zdravotnický materiál). Rozpětí křídel u tohoto letounu činí 88,4 metrů a jeho maximální vzletová hmotnost dosahuje 640 tun. V posledních měsících se o titul největšího letounu na světě dělí Mrija s americkým letounem Stratolaunch. Jedná se dvoutrupový transportní letoun s rozpětím křídel 117 metrů a jeho prázdná vzletová hmotnost činí 227 tun. Stratolaunch dosahuje délky 73 metrů a jeho maximální vzletová hmotnost činí 590 tun.