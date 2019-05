Německo vytáhlo do boje s emisemi elektrifikací kamionů a dálnic

Ohledy na životní prostředí a obnovitelné zdroje energie žene vývoj moderních automobilů a dopravních prostředků spíše směrem k elektrovozům. Ale i elektromobil se musí čas od času dobýt, stejně jako běžný vůz musí natankovat. Tento problém se povedl úspěšně eliminovat u našich sousedů v Německu, kde otevřeli první zkušební pětikilometrový úsek dálnice, na kterém se mohou speciální nákladní automobily dobíjet pomocí trolejí rovnou za jízdy.

Konkrétně se jedná o úsek na dálnici A5 mezi hesenskými městy Weiterstadt a Mörfelden-Walldorf, které je nedaleko Frakfurtu nad Mohanem. Tento pokus má prokázat, zda je vůbec možné plošně rozšířit tuto technologie a v konečném důsledku přispět i ke snížení emisí, s kterým se Německo již dlouhodobě potýká. Hodnoty emisí se pohodlně vyrovnají devadesátým létům. Proto se dá hodnotit zaměření na elektrifikaci nákladní automobilové dopravy, která je zodpovědná za 26 % emisí, jako krok správným směrem.

Tuto ideu již několik let úspěšně testuje a rozvíjí společnost Siemens na jednom z bývalých vojenských letišť Gross Dölln ležící severně od Berlína. Na tomto letišti testují schopnost kamionů připojit se při 90 kilometrové rychlosti k elektrickému vedení díky trolejím, které se dokáží vysunout z prostoru nad kabinou během pár sekund. Stejným způsobem se mohou bez větších problémů od této sítě odpojit v případě, že by chtěli předjíždět. Velkou výhodou je možnost jakéhosi „sdílení energie“, kdy kamion, který zrychluje a potřebuje více energie, může využít energii získanou z jiného kamionu, který naopak brzdí.

Úsek dálnice A5 byl vybrán záměrně, protože zde projede okolo 121 000 osobních aut a 14 000 kamionů každý den. Německé Ministerstvo životního prostředí již do tohoto projektu investovala částku přes 375 milionů korun. Bývalá ministryně životního prostředí chtěla do 15 let elektrifikovat 3000 kilometrů dálnic v obou směrech. Jisté však je, že to Německo myslí vážně a do budoucna se s největší pravděpodobností dočkáme rozšíření tohoto projektu.