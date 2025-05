Nemůžete přejít na Windows 11? Tento projekt s Linuxem vás může zachránit

Projekt End of 10, na který upozornil server Betanews, apeluje především na ekologické a praktické důvody. Uvádí, že výroba počítače tvoří více než 75 % jeho celkové uhlíkové stopy, což z prodloužení životnosti zařízení dělá jeden z nejúčinnějších způsobů, jak snížit dopad na životní prostředí. Pokud počítač z let 2010 a novější stále funguje, měl by mít šanci – byť ne pod taktovkou Windows.

Linux bez šmírování a reklam

Další silný argument zní jasně: Linux není plný reklam ani sledovacích nástrojů. Na rozdíl od Windows 11, který čím dál víc připomíná reklamní platformu s integrovaným sledováním, Linux nabízí uživatelům soukromí a kontrolu. Nečekejte pop-upy s nabídkou Microsoft Copilota nebo vnucování produktů – jen čistý systém, jaký si nakonfigurujete sami.

Co je to vlastně Linux?

Linux není jeden konkrétní systém, ale celá rodina takzvaných distribucí (distro) – operačních systémů postavených na stejném jádře, ale s různými rozhraními, nástroji a uživatelským prostředím. Projekt End of 10 nenutí uživatele do jedné konkrétní distribuce, ale otevírá dveře k alternativám jako Ubuntu, Linux Mint nebo Fedora. Cíl je jediný: udržet počítač funkční, rychlý a bezpečný bez nutnosti investovat do nového hardwaru.

Překážky? Ano, ale řešitelné

Přiznejme si to: přechod z Windows na Linux není pro každého jednoduchý. Uživatelé se často bojí:

jak Linux nainstalovat,

zda jim poběží běžné programy,

jestli si zahrají své oblíbené hry,

nebo co když se „něco pokazí“.

Projekt proto klade důraz na komunitní podporu – fóra, technická komunita, a dokonce i repair café nebo místní počítačové dílny, kde ochotní lidé často pomohou zdarma nebo za symbolický poplatek. Zmíněna je i pomoc v rámci evropských iniciativ, kde má komunita Linuxu mnohem větší dosah než například ve Spojeném království.

Herní svět a software: Zde může být problém

Největší výzvou pro některé uživatele může být přechod her a programů. I když díky nástrojům jako Proton či Wine už lze na Linuxu spustit mnoho aplikací pro Windows, ne všechny hry fungují stoprocentně, zejména kvůli ochranám proti podvodům (anti-cheat systémům), které nejsou s Linuxem vždy kompatibilní. Stejně tak některé specifické softwary (např. účetní systémy) nemají linuxovou alternativu.

Má to smysl? Rozhodně ano – pro ty, kdo to myslí vážně

Ne každý se do Linuxu pustí s nadšením. Ale pokud máte starší notebook nebo počítač, který už Windows 11 neutáhne, a nechce se vám investovat do nového stroje, Linux je vážná alternativa. Nabízí bezpečnost, výkon, a především svobodu – bez nutnosti platit za licence nebo přijímat podmínky, které si vymyslel Microsoft.

Zkušenějším uživatelům může přechod trvat jen pár hodin, těm méně technickým bude cesta možná trnitější. Ale právě projekt End of 10 chce ukázat, že existuje jiná cesta – a že i „odepsaný“ stroj může mít ještě dlouhou budoucnost.