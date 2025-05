Microsoft opravil chybu ve Windows 10, která rozbila Start menu

Pokud jste v posledních měsících zaznamenali, že pravé kliknutí na ikonky v nabídce Start přestalo fungovat tak, jak jste byli zvyklí, nebyli jste sami. Šlo o takzvané „jump listy“ – malá rozbalovací menu, která se zobrazují při kliknutí pravým tlačítkem myši na aplikaci. Umožňují například rychle otevřít naposledy použité soubory nebo spustit specifické funkce aplikací. Tato vychytávka je pro mnoho uživatelů součástí každodenní práce a její výpadek znamenal reálné zpomalení práce.

Chyba se objevila nejviditelněji v dubnové kumulativní aktualizaci pro Windows 10, ale jak Microsoft nyní přiznal, skutečný problém sahal dál do minulosti – konkrétně až do únorové volitelné aktualizace. Oficiální uznání problému dorazilo na stránku s přehledem stavu systému (tzv. release health dashboard), kde Microsoft potvrdil jak rozsah chyby, tak její původ.

Skrytý viník? Tlačení Microsoft účtů do Start menu

A teď k tomu nejzajímavějšímu. Co vlastně způsobilo, že funkce jako jump listy přestaly fungovat? Odpověď možná nepotěší. Microsoft totiž do nabídky Start začal tiše zavádět nový panel spojený s Microsoft účtem. Šlo o tzv. Microsoft account control experiences, tedy snahu více zviditelnit a integrovat správu účtu přímo do systému. Tato změna, která se už nachází ve Windows 11, byla potichu přenesena i do Windows 10. A právě tohle „backportování“ způsobilo onu kolizi, kvůli které část nabídky Start přestala správně fungovat.

Testovací fáze tohoto prvku začala už v březnu 2025, ale některé náznaky funkce se objevily už v předběžné únorové aktualizaci. To vysvětluje, proč uživatelé začali narážet na problém ještě dřív, než dorazila oficiální dubnová aktualizace.

Microsoft chybu opravil. Ale otázky zůstávají

Naštěstí Microsoft mezitím problém opravil. Podle vyjádření společnosti byl 25. dubna 2025 nasazen tzv. service change, který by měl problém automaticky vyřešit všem, kdo jsou připojeni k internetu. Po dalším restartu systému by tedy vše mělo být v pořádku.

„Tento problém byl vyřešen servisní změnou vydanou 25. dubna 2025. Pokud se s chybou stále setkáváte, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k internetu. Po příštím restartu systému by mělo být vše v pořádku,“ uvádí Microsoft.

Server Windows Latest, který problém zachytil na vlastních počítačích, potvrdil, že po aplikování opravy už jump listy fungují, jak mají.

Zdroj: Shutterstock

Komentář: Důsledky tiché migrace funkcí z Windows 11

Zpětné přenášení funkcí z Windows 11 do Windows 10 je čím dál častější jev – a někdy i problémový. Tento případ je ukázkovým příkladem toho, jak se i relativně malá změna může proměnit v nepříjemný bug. Tím spíš, že Windows 10 se blíží ke konci své oficiální podpory – ta skončí v říjnu 2025. Většina uživatelů by tedy očekávala, že se změny budou minimalizovat, a ne naopak.

Jenže Microsoft zřejmě považuje integraci Microsoft účtu za natolik zásadní, že ji protlačuje i do systému, který má před sebou posledních pár měsíců života. A to se mnoha uživatelům logicky nelíbí – obzvlášť pokud změna rozbije klíčovou funkci systému, na kterou spoléhají denně.

Uživatelé, kteří se s problémem stále setkávají, by měli prověřit aktualizace systému a ujistit se, že jejich zařízení je online. Pokud ani po restartu není chyba vyřešena, doporučuje se zkontrolovat historii aktualizací a případně zkusit ručně vynutit aktualizaci přes Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update.

Zároveň je to připomínka pro Microsoft, že i drobné změny je nutné testovat pečlivě – zvlášť pokud se dotýkají základních funkcí systému, jako je nabídka Start.