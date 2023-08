Nestíháte se ani dívat na videa? YouTube vám sesumíruje jejich obsah pomocí AI

Tato funkce má být spíše doplňkem k tradičním popiskům a zatím se testuje pouze u malé části videí na anglických stránkách YouTube. Společnost Google, která stojí za YouTube, se současně snaží přinést nové funkce do svého platformy, včetně prvků podobných populárnímu TikToku.

Zatímco je sociální síť TikTok specialistou na extra krátká videa, platforma YouTube nabízí i několikahodinová videa. Divák se pak dozví o tom, co je ve videu podle názvu či popisu videa. Pokud je název a popis nic neříkající, musí si divák video pustit a začít na něj koukat do té doby, než se ujistí, zda je to video, které hledal.

Společnost Google teď přichází s poměrně zajímavým řešením, kdy by její nový nástroj měl automaticky pomocí umělé inteligence generovat krátký souhrn z videa. Sám Google ale upozorňuje, že se nemá jednat o náhradu klasických popisků, ale spíše o jejich doplněk.

Zdroj: Shutterstock

Doslova pak vývojáři uvádí: „Začínáme testovat souhrny na YouTube automaticky generované umělou inteligencí, aby pro vás bylo snazší projít rychlé shrnutí o videu a rozhodnout se, zda je pro vás to pravé.“ Veškeré novinky se ale nejdříve projevý na stránkách pro sledování a vyhledávání.

Zároveň se jako první objeví jen úzké skupince diváků a pro malou část videí. Nemusíme pak ani dodávat, že se to týká pouze videí v angličtině. S určitou pravděpodobností se toho dočkáme jednou i my, ale rozhodně si budeme ještě muset počkat. Není to ale jediná novinka na YouTube. Souhrn videí přichází v době, kdy YouTube také oznámilo nové funkce v oblasti krátkých videí ve stylu TikToku.