Začnou na vás anglická videa na YouTube mluvit česky? YouTube nabídne AI dabing

Jednou z velice populárních platforem pro tvůrce obsahu je YouTube. Ta prozatím umožňovala komukoliv se libovolně registrovat a nahrát svůj obsah, který musel splňovat pravidla YouTube. Tvůrce dále mohl dohrát textový soubor s titulky nebo si v editoru dopsat titulky pro každý časový úsek zvlášť.

Postupem času YouTube umožnilo vygenerovat titulky prakticky v jakémkoliv jazyce (pokud nehovoříme o kvalitě) tak, aby dosah daného obsahu byl co možná největší. Nyní ale přišli vývojáři YouTube na letošním VidConu s novou zprávou. Pokouší se totiž vyvinout technologii, která by dokázala pomocí umělé inteligence vytvořit vícejazyčný dabing k videoobsahu.

K tomu využívá spolupráci se s Aloud, což je jedna ze společností z inkubátoru Area 120 od Googlu, což je interní inkubátor společnosti Google, kde zaměstnanci pracují na svých nápadech. Aloud by měl tvůrci nejdříve nabídnout přepis jeho videa, kde tvůrce může text ještě upravit.

Během videa totiž mluví občas hovorově, ale pro překlad by chtěl spíše spisovný text. Po potvrzení textu vytvoří Aloud za pomocí umělé inteligence dabing. V tuto chvíli již Aloud nabízí podobnou funkci na svém webu zdarma. Ten je ale prozatím oddělený od služeb YouTube, který ho chce integrovat.

Mluvčí YouTube již potvrdil, že nástroj Aloud testovala se stovkami tvůrců. I když to na první pohled může vypadat dobře, souvisí s tím i celá řada problémů. Předně je potřeba zmínit, že Aloud pracuje pouze s videa v angličtině a umožňuje kopírovat pouze do španělštiny a portugalštiny.

Pokud by ale došlo k podpoře vývoje této technologie a umožnila by zpracovávat videa i v jiných jazycích. Tato technologie trochu souvicí i funkcí, kterou již YouTube letos zavedl. Umožňuje totiž nahrávat více zvukových stop pro jednotlivá videa. To ale vyžaduje, aby tvůrci obsahu vytvořili několik zvukových stop pro svá videa v různých jazycích a sami to nahráli. Uvidíme, kam se toto zajímavé partnerství posune v budoucnu.