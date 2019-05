Netflix hrozí odchodem ze státu USA, nesouhlasí se zákonem o potratech

V americkém státě Georgia byl začátkem května schválen zákon známý jako „heartbeat bill“, který by měl vejít v platnost v roce 2020. Lékaři by podle zákona nemohli provést interrupci v případě, že u embrya je schopni zaznamenat tlukot srdce, což spadá přibližně na pátý až šestý týden.

Proti zákonům zakazujících potraty ve vícero státech USA se již postavily i známé tváře nebo dokonce i široká veřejnost. Za nespravedlivý je označován i zástupci z filmového průmyslu s tím, že podle nich se jedná o nespravedlivý zásah do života a práv žen.

Ted Sarandos, CCO u Netlfixu prohlásil: „Máme spoustu žen, které pracují v produkci v Georgii, jejichž práva by spolu s miliony dalších byly tímto zákonem silně omezena. To je i důvod, proč jsme se ve spolupráci s ACLU (American Civil Liberties Union) a dalšími organizacemi rozhodli řešit tuto věc soudně. Vzhledem k tomu, že zákon ještě nevešel v platnost, tak budeme i nadále natáčet své projekty i v Georgii. Pokud by však kdy tento zákon vešel v platnost, byly bychom nuceni přehodnotit celou investici ve státě Georgia.“

Netflix je natolik nespokojen s tímto zákonem, že by prý raději zvážil, zda bude produkovat filmy a seriály ze státu, kde vstoupil v platnost tento zákon. Jmenovitě by se jednalo například o seriál Stranger Things.

Hlavním důvodem setrvávání Netflixu v této zemi jsou významné daňové úlevy poskytnuté státem pro filmové producenty. Pro Georgii by to jistě byla citelná změna, protože jen v loňském roce zde bylo dokončeno 455 televizních a filmových projektů, které do státního rozpočtu přinesly zhruba 9,5 miliardy dolarů. Uvidíme, jak se představitelé Georgie zachovají, zda dají přednost miliardám dolarů či svému přesvědčení.