Netflix se naplno ponoří do herního průmyslu, zadaptuje vlastní seriály a filmy

Platforma Netflix je známá především tím, že poskytuje obrovskou databázi filmů a seriálů za určitý měsíční paušál. Poměrně nedávno ale Netflix vstoupil i do herního průmysl a to s velkým úspěchem. Nyní se chystá ještě více rozšířit svou nabídku mobilních her. Inspirací těmto novým hrám pak byly samozřejmě filmy a seriály na Netflixu.

Jako příklad prvních her se nejčastěji zmiňuje Squid Game a Wednesday. Faktem je, že Netflix není žádnou herní platformou, ale primárně streamovací platformou. Nicméně chce celkem logicky a celkem efektivně využít svůj obchodní potenciál. Netflix totiž disponuje velkou uživatelskou základnou, kde si může dělat reklamu zdarma.

Zdroj: Shutterstock

Nyní například nabízí uživatelům ke stažení hry Exploding Kittens: The Game a Ghost Detective. Zároveň chce Netflix umožnit svým předplatitelům hry na svých chytrých televizorech či počítačích. Netflix nikdy neúčtoval přímo poplatky za své hry v rámcí své herní domény, ale pokud chcete hrát hry na telefonu, musíte být předplatitelé.

Pravdou je, že zaměření na hry by mohlo pomoci udržet či posílit zájem o tuto platformu a překlenout třeba období mezi sezónami. V tuto chvíli má Netflix v nabídce více než 70 her a na základě současného závazku lze usuzovat, že teď bude počet her diametrálně narůstat.