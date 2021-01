Netflix údajně pracuje na seriálové adaptaci The Elder Scrolls

Pryč jsou doby, kdy se hráči vyhýbali seriálovým a filmovým zpracováním svých oblíbených videoher. Překlad mezi dvěma natolik odlišnými médii se málokdy povedl. Seriálům a jejich téměř bezedné stopáži se ovšem povedlo zbavit adaptace tohoto nepříjemného stigma. Zejména předloňský Zaklínač dokázal, že je lze uchopit i za správný konec.

Od té doby jsme se mohli setkat hned s několika oznámenými projekty, nejen z produkce Netflixu. V nadcházejících letech nás tak čekají adaptace takovým značek jako Assassin’s Creed, Beyond Good and Evil, Cuphead, Cyberpunk 2077, Devil May Cry, Halo, Tom Clancy‘s Splinter Cell, Tom Clancy‘s Rainbow Six, Tom Clancy‘s The Division, Resident Evil, Uncharted, Sleeping Dogs, Minecraft, Call of Duty a další.

Ani herní značky od Bethesda Softworks nezůstávají pozadu. Přibližně před půl rokem oznámila společnost, že ve spolupráci s Amazonem chystají seriálové zpracování jedné ze svých nejúspěšnějších značek, Fallout, od tvůrců seriálu Westworld. Nyní se hovoří i o seriálovém zpracování The Elder Scrolls, tentokrát však ve spolupráci s Netflixem.

Netflix se již v minulosti nechal slyšet, že plánuje prozkoumat více herních světů, a zrovna svět The Elder Scrolls nepatří k těm, které by bylo radno opomenout. Bethesda Softworks je navíc pověstná tím, že se pokouší vměstnat své tituly na každou dostupnou platformu. Nedávno oznámená adaptace Falloutu navíc naznačuje, že Bethesda je seriálovým zpracováním otevřená.