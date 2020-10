Netflix a Ubisoft oznamují seriálovou adaptaci Assassin’s Creed

Netflix se v poslední době zamiloval do seriálových a filmových adaptací videoherních značek a nemalé míře můžeme za tento přístup vděčit například loňskému Zaklínači. Včera na svém Twitteru ukázala tato streamovací platforma krátký snímek s logem, který musí být povědomý každému fanouškovi série Assassin’s Creed. Seriálových zpracování chystají hned několik, ve spolupráce s Netflixem vznikne hraný i animovaný seriál.

O plánech na seriálovou Assassin’s Creed se Ubisoft pochlubil již v roce 2017, krátce po premiéře filmové adaptace s Michaelem Fassbenderem. Ani smíšené až negativní ohlasy však nezabránily tomu, aby se společnost k této myšlence vrátila.

Produkce se zhostí Jason Altman a Danielle Kreinik, kteří pracují pro dceřinou společnost Ubisoft Film & Television (dříve zvanou Ubisoft Motion Pictures). V tuto chvíli nejsou dostupné další informace, ani o plánované historické době, které by seriál mohl svým příběhem pokrýt. Mohlo by být ale jistě zajímavé, kdyby byl seriál vysílaný mezi vydáními jednotlivých her a buďto by je příběhově propojoval nebo doplňoval.

Assassin’s Creed není jedinou značkou Ubisoftu, která se v současné chvíli připravuje na své seriálové zpracování. Ve spolupráci s Netflixem nyní vzniká filmová adaptace The Division, ve které spatříme v hlavních rolích Jessicu Chastain a Jake Gyllenhaala, dále pak animovaný seriál pod značkou Splinter Cell, o jehož scénář se postará Derek Kolstad (John Wick) a v neposlední řadě Beyond Good and Evil.

Své pravidelné dávky Assassin’s Creed se ovšem fanoušci dočkají již za necelé dva týdny, kdy vychází Assassin’s Creed: Valhalla pro PC a konzole staré i nové generace.