Neuralink může začít klinické testování svých mozkových implantátů

Elon Musk se již řadu let snaží prostřednictvím své společnosti Neuralink vyvinout mozkový implantát, který by pracoval na principu rozhraní mozek- počítač. Prozatím jsme mohli zaznamenat dílčí úspěchy v podobě testování na zvířatech. Po řadě těctho testů slavnostně oznámila společnost Neuralink, že zahájila přihlášky do své první klinické studie nazvané Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME).

Hlavním cílem této studiem PRIME bude prověřit bezpečnost implantátu N1 a jejich chirurgického robota R1. Dále by chtěli ověřit funkčnost BCI, které umožňuje lidem s paralýzou ovládat externí zařízení pouze svými myšlenkami. Výzkumníci uvádějí, že pro svou studii hledají především pacienty potižené kvadrplegií v důsledku poranění krční míchy nebo amyotrofické laterální sklerózy.

V praxi se dá ale cíl Neuralinku poměrně jednoduše definovat. Jedná se o schopnost nějakým způsobem převést analogové signály v mozku na digitální strojově srozumitelné signály. Neuralink toho chce dosáhnout tak, že implentuje pacientovi do mozkové kůry implantát, který dokáže odposlouchávat jednotlivé impulzy v podobě jemných elektrických výbojů a bezdrátově je přenést do počítače.

Postižení pacienti by díky tomu mohli ovládat například kurzor myši nebo klávesnici pouze pomocí svých myšlenek. To by jim umožnilo alespoň častečné navrácení do života a jistou soběstačnost. Pokud se to společnosti Neuralink povede, bude to jistě průlom v medicíně. Pokud se tato myšlenka dovede do extrému, mohlo by lidstvo ovládat mobil a technologie jen pomocí svých myšlenek. Nicméně v nedávné minulosti čelila společnost Neuralink několika žalobám ohledně týrání zvířat a úmrtí desítek testovaných zvířecích pacientů. To byl i důvod, proč nemohla společnost Neuralink začít klinické testování dříve.