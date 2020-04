New York povolil virtuální svatby přes videohovor, účastníci je mohou streamovat

Zdroj: Pixabay

Až do tohoto týdne byly svatební obřady u nás v České republice zakázány. Nyní jsou povoleny pouze komorní svatby do 10 lidí. Stejný zákaz platil i v New Yorku, kde se však s touto situací vypořádali poněkud virtuálně, protože využívají potenciál moderních technologií.

Guvernér amerického státu New York, Andrew Cuomo, vydal dokument, který umožňuje tamním snoubencům být oddání online pomocí videochatu, resp. video konferečního hovoru. New York patří k nejvíce postiženým oblastem celé Ameriky, takže se dá předpokládat, že pokud dojde k uvolnění režimových opatření, New Yorku se týkat nebudou.

V případě zájmu by nejspíše nebyl problém celý obřad streamovat tak, aby se mohli zúčastnit i další svatebčané. Jediné, co se může postavit mezi snoubence a svatební obřad, je tak ochota ze strany oddávajících. New York však není prvním na světě, kde je umožněn svatební obřad online. Podobný krok učinily již i Spojené arabské emiráty.

I když se jedná o vstřícný krok ze strany představitelů státu, našel si i ten své odpůrce, kteří tvrdí, že by se guvernér měl zabývat zrovna v této době daleko důležitějšími věcmi, než možnostem k uzavření sňatku, vzhledem k tomu, že počet obětí přesáhl již 13 tisíc.