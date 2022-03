NFT na Instagram se blíží, slibuje Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg uvedl v lednu tohoto roku pro The Financial Times, že chce pro své sociální sítě zavést NFT. Až doposud mlčel, ale nyní prohlásil, že na tom pracují a chtějí to spustit co nejdříve. Nikdo však neví, zda jde jen o možnost zobrazení zakoupeného NFT na profilu nebo zda se vyvíjí celé tržiště.