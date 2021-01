Nová Bondovka se zdrží: Musí ji přetočit, telefony Nokia během pandemie zestárly

Nový film Jamesa Bonda, Není čas zemřít, byl před pár měsíci opět odložen. Konkrétně z listopadu 2020 na duben 2021. Jenže teď se zdá, že se datum vydání do kin bude opět posunovat, a to na říjen 2021. Důvody jsou však jiné, než by se na první pohled mohly zdát. Původně natočený product placement totiž zobrazuje zastaralé značkové produkty, například telefonů Nokia.

Film měl už původně vyjít v listopadu 2019 s tím, že bude zobrazovat novinku Nokia 7.2 jako moderní vybavení, které rozhodně nesmí chybět každému špičkovému agentovi. Poté se však vydání odložilo na únor 2020, pak další odklad na duben 2020. V té době už po celém světě řádila pandemie a premiéra byla přesunuta na listopad 2020. V té době se už přetáčely scény s Nokia 7.2, kde byly nahrazeny za novější Nokií 8.3.

Řešením mohlo být, že studio vydá film online, avšak vedení toto odmítalo, zřejmě nepočítalo, že koronavirová krize bude mít takové následky a stále doufalo v otevření kin. To se však nestalo, a tak se nový Bond opět odložil, tentokrát na duben 2021. S tím už však měly problém Adidas, Bollinger, hodinky Omega a i zmiňovaná Nokia. Jejich námitka byla, že by propagovaly ve filmu produkty, které mohou být v některých případech už rok a půl staré.

Z toho důvodu se vydání filmu Není čas zemřít zase odložilo, aby se mohly přetočit některé scény, nebo alespoň upravit pomocí počítačové grafiky, aby používal James Bond ve filmu to nejlepší a nejmodernější, co Nokia nabízí v roce 2021.

Když už zmiňujeme značku Nokia, nesmíme opomenout asi nejslavnější product placement telefonů Nokia v historii filmu. Tím je použití modelu Nokia 8110 v kultovním filmu Matrix. Kdo se pak podívá na scénu s oním telefonem, která sloužila jako představující kampaň pro novou Nokii, spíše celá věc už působí komicky. Posoudit můžete sami.





Díl Není čas zemřít je posledním dílem herce Daniela Craiga (který hrál v celkově v pěti filmech: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) a No Time To Die (2021). Kdyby se jméno nového Jamese Bonda dozvěděli fanoušci ještě před odvysíláním premiéry posledního dílu s Craigem, nemuselo by to pro stávající film dopadnout dobře. Není čas zemřít je pětadvacátou bondovkou.