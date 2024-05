Nová funkce Memory způsobila průlom: ChatGPT Plus získá „pamatováka“

Po několika měsících testování v rámci bezplatné i placené verze generativního chatbota s umělou inteligencí se společnost OpenAI rozhodla povolit tuto funkci výhradně pro platící zákazníky ve všech regionech kromě Koreje a Evropy.

Co přesně paměť ChatGPT znamená? Během pohotových "konverzací" s umělou inteligencí si nově ChatGPT Plus dokáže zapamatovat klíčové informace o konverzaci, včetně detailů o uživateli, a využít tyto informace pro budoucí interakce. Jinými slovy, nyní dokáže udělat krok směrem k tomu, aby se chování jevilo méně strojeně – představte si, že jste se právě seznámili s přítelem, který si zapamatuje vaše narozeniny příští týden nebo že jste nedávno přivítali nového člena rodiny ve formě domácího mazlíčka.

Zdroj: Shutterstock

Uživatelé mají tedy možnost sdělit systému, co si přejí, aby si zapamatoval, ať už implicitně nebo explicitně uvést fakta, která mají být uchována. Tato aktualizace posouvá umělou inteligenci k realističtějším interakcím. Dříve systémy jako ChatGPT měly tendenci trpět krátkodobou pamětí, což mohlo vést ke zmatkům v delších konverzacích. Nyní však může GPT udržet konverzaci vitálnější a lépe reagovat na kontext, což zlepšuje uživatelskou zkušenost.

Na rozdíl třeba od lidské paměti, která si některé věci pamatuje navždy a jiné snadno zapomíná, má uživatel s ChatGPT Plus Memory kontrolu nad tím, co je uchováno. Jak tedy funguje ovládání paměti ChatGPT Plus? Uživatelé mohou pomoci budovat paměť systému tím, že mu poskytnou informace o sobě, které chtějí, aby si zapamatoval. Tímto způsobem mohou interakce s ChatGPT Plus být osobnější a účinnější.