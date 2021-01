Nová funkce od Samsungu umožní jediným klepnutím odstranit kolemjdoucí z fotky

Samsung odhalil novou a zajímavou funkci týkající se rychlého odstranění člověka a zřejmě jakéhokoliv dalšího objektu, který bude správně indentifikován a nahrazen pozadím. Při představení této možnosti při úpravě fotek byla i ukázka v reálném čase. Samozřejmě, jak bude toto fungovat v praxi, kdy nebudou podmínky přívětivé, obraz bude rozmazaný, různé artefakty na fotografii, které nebudou zcela identefikovatelné bude, ještě jistě třeba doladit.

Po pořízení fotografie můžete jednoduše klepnout na lidi, které chcete odebrat, umělá inteligence se postará o zbytek.

Pokud bude toto fungovat, byl by to opět velký posun vpřed při úpravách fotografiích rovnou v telefonu. To, co bylo zvykem upravovat na počítači s drahým softwarem, dnes zvládne v základu nový telefon. Přitom tento úkon - odebrání prvku, objektu, či člověka z fotografie a nahrazení pozadím, které bude identické jako v okolní blízkosti, bude vyžadovat pokročilejší algoritmy umělé inteligence, aby výsledek byl opravdu opravdový a uvěřitelný.

Tato funkce bude k dispozici nejprve na telefonech Samsung řady S21, ale na kompatibilní zařízení Galaxy by měla přijít s aktualizací Android 11 začátkem tohoto roku.