Nová technologie 3D tisku dokáže vytvořit živé tkáně během několika sekund

Lékaři stále při své práci zápasí s nedostatkem darovaných orgánů a živých tkání. Jejich možnosti jsou v této oblasti dosti omezené. Proto se spolu s vědci upírají jejich naděje k tzv. biotisku. Jedná se o technologie, kdy za pomoci speciální 3D tiskárny dokáže vytisknout kompletní nová tkáň nebo dokonce celý orgán.

Bohužel v tuto chvíli jsou tyto živé tkáně omezeny svou složitostí, životaschopností a také rychlostí jejich tisku. Nyní se však tyto týmy posunuly o kousíček dál. Odborníci z EPFL a University Medical Center Utrecht vyvinuli speciální optický systém, který dokáže vytisknout složité, životaschopné tkáně během několika sekund.

Tento způsob biotisku v podstatě vytváří tkáň při promítání laseru do speciální trubice obsahující hydrogel a kmenové buňky. Tvar nově vznikající tkáně se pak dá upravit pomocí laseru, a tak získají doktoři během pár sekund živou tkáň ve tvaru, který potřebují. Po konečném tvarování se ještě přidává do nové tkáně několik endoteliálních buňěk pro tvorbu cév uvnitř tkáně.

V současné době dokáží vytvořit pouze několik centimetrů malou tkáň. I to je však dostatek na to, aby mohla podstoupit klinické testování například pro tvorbu srdečních chlopní či menisku. I když tato technologie není připravena pro nasazení do ostré reality, je to zase posun k tvorbě funkčních orgánů na počkání.