Nový iPhone 13 zvládne telefonovat i z oblastí, kde není mobilní signál

Jednou z největších událostí ve světě technologií a mobilních telefonů je konference společnosti Apple, při které představuje své novinky. Na letošní konferenci, která se koná již za necelý měsíc, by měl být představen nový iPhone 13. I když z nejrůznějších úniků můžeme mít hrubý obrázek o novém model, Apple si ani tentokrát nenechá ujít příležitost, aby své zákazníky nalákal na nějaký nadstandard.

V loňském roce Apple překvapil tím, že do svých iPhonů konečně zabudoval i podporu sítě 5G. Letos se pak rozhodl, že se opět zaměří na konektivitu. Novýž iPhone 13 by měl být schopen zavolat i z míst, která nejsou pokryta klasickým mobilním signálem, a to díky satelitní komunikaci.

IPhone 13 bude schopen se připojit k satelitům na nízké oběžné dráze (Low Earth Orbit) v pásmu n53. Jde o stejné pásmo, ve kterém nasazuje Elon Musk své satelity Starlink. Mimo Starlink jsem zde umisťuje své satelity i Globalstar, která je právě hlavním kandidátem na budoucí spolupráci s Applem.

Podle odborníků by tato satelitní komunikace měla být stejné kvality jako mobilní síť 5G v pásmech mmWave, jinými slovy by to měla být skutečně rychlá komunikace i odezva. Pro potřeby iPhona 13 si Apple nechal upravit modem Snapdragon X60 od společnosti Qualcomm, čímž automaticky získává Apple konkurenční náskok, protože zbytek výrobců získá možnost satelitní komunikace až v průběhu příštího roku s modemem Snapdragon X65.