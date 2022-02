Obchodníci mohou zahodit platební terminály. Nahradí je iPhonem s NFC platbami

Zdroj

Společnost Apple nabízí již nějakou dobu funkci Apple Pay, která je v podstatě obdobou funkce Google Pay. Zhruba před týdnem ale společnost Apple představila své plány, ve kterých chce na plno rozjet funkci nazývanou „Tap to Pay“, díky které bychom měli být schopni přijímat platby na iPhonech právě díky Apple Pay.

V současné době musí mít prakticky každý obchodník platební terminál, ale s funkcí „Tap to Pay“ by ho vlastně nepotřeboval a jeho zákazník by mohl zaplatit prostřednictvím iPhonu obchodníka.

I když byla tato funkce teprve ohlášena, ještě v letošním roku má být nasazena do ostrého provozu ve Spojených státech amerických. Při samotné platbě pak bude akorát zapotřebí přiložit oba telefony do těsné blízkosti pro aktivaci NFC. Podle vyjádření společnosti by tuto funkci měly získat všechny modely od iPhone XS, a to včetně Apple Watch.

V současné době je sice také možné využít iPhone jako platební terminál, ale zařízení obchodníka musí být připojeno kabele k terminálu. Nyní vše bude probíhat jen pomocí iPhonu a bezkontaktně. Předpokládá se, že se novinka brzy rozšíří i do jiných zemí, ale v tuto chvíli není k dispozici žádný časový harmonogram.