Od příštího roku si budete možná muset zřídit povinné ručení na koloběžku

Pro někoho jsou elektrokoloběžky výborným dopravním prostředkem, se kterým se snadno a rychle dostanete do práce či do školy, ale pro jinou skupinu lidí se může jednat o noční můru. Řeč je například o zoufalých řidičích, kteří musí rychle zareagovat, když jim nějaký nepozorný řidič elektrokoloběžky vjede z chodníku přímo pod kola.

V případě škody způsobené řidičem elektrokoloběžky je ale problém v tom, že koloběžka nemá povinné ručení a tak je úhrada vzniklé škody čistě na domluvě mezi oběma řidiči. Horší domluva pak je v případě, kdy je řidič elektrokoloběžky cizinec a má koloběžku pouze zapůjčenou.

Zdroj: Shutterstock

Tento problém by mohla z velké části vyřešit nová legislativa, které by mohla vejít v platnost již na začátku příštího roku a ukládala by povinnost sjednání povinného ručení i pro elektrokoloběžky právě pro tyto případy. Nová legislativa však nepočítá jen s elektrokoloběžkami, ale obecně s kategorií nazvanou „jiná vozidla“.

V praxi se tak jedná o Sagway, elektrokoloběžky či zahradní traktůrky či velké pluhy na sníh. Povinnost sjednat povinné ručení by pak vznikla¨až v momentě, kdy vozidlo nejezdí po soukromém pozemku, ale jezdí na veřejných komunikacích. Prozatím se jedná stále jen o návrh zákona, který musí projít dlouhým schvalovacím procesem a případnými úpravami.

Uvažuje se proto i o variantě, kdy se povinné ručení na elektrokoloběžky bude vztahovat jen na ty modely, které mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h. Tím pádem by do této kategorie nespadaly běžně dostupné koloběžky nebo koloběžky nabízené v rámci zápůjčky. Zajímavé je, že povinné ručení se nebude vztahovat na cyklisty, kteří jen v roce 2022 způsobili podle statistických údajů 3 161 dopravních nehod s tím, že 21 bylo smrtelných.