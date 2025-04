OpenAI chce koupit Chrome: Padne prohlížeč do rukou ChatGPT?

Soudce Amit Mehta už v loňském roce rozhodl, že Google skutečně drží monopol ve vyhledávání na internetu. Nyní se řeší, jak tento monopol rozbít. Jedním z možných řešení je právě odprodej některých klíčových částí společnosti – mezi nimi i prohlížeče Chrome, který používá přes 60 % uživatelů internetu po celém světě.

A tady přichází na scénu OpenAI. Podle serveru Reuters jejich produktový ředitel Nick Turley během výpovědi u soudu prohlásil, že pokud by se Chrome skutečně dostal do prodeje, OpenAI má zájem ho koupit. Důvod? Zlepšení služeb ChatGPT. A není to poprvé, co se OpenAI snažila o spolupráci s Googlem.

Neúspěšné námluvy a „Provider No. 1“

OpenAI už v minulosti navrhovala Googlu spolupráci, která by umožnila ChatGPT využívat jeho vyhledávací technologie. Turley ale přiznal, že Google nabídku odmítl a k žádné formě spolupráce nedošlo. Dnes ChatGPT čerpá data z vyhledávače Bing, což ale podle výpovědi přináší „značné problémy s kvalitou.“ Microsoft, i když nebyl výslovně jmenován, je s největší pravděpodobností oním záhadným „Provider No. 1“, se kterým má OpenAI potíže.

Zdroj: Shutterstock

Z interní komunikace, kterou soud projednával, vyplývá, že OpenAI považuje přístup k vyhledávacím API Googlu za zásadní pro zkvalitnění svých služeb. V e-mailu, který byl u soudu předložen jako důkaz, OpenAI uvedla: „Věříme, že více partnerů, a především API Googlu, by nám umožnilo nabídnout lepší produkt uživatelům.“

Vlastní vyhledávač? Ne tak rychle

OpenAI zároveň pracuje na vlastním vyhledávacím indexu, který by měl být alternativou ke stávajícím řešením. Původně firma plánovala, že většinu dotazů ChatGPT bude do konce roku 2025 zpracovávat právě tento nový systém. Realita je ale jiná. Podle Turleyho se termín ukázal jako příliš optimistický a dosažení cíle prý potrvá „roky“.

Co by to znamenalo?

Pokud by skutečně došlo k prodeji Chrome a OpenAI by prohlížeč koupila, mohlo by to zásadně změnit poměr sil v oblasti vyhledávání a prohlížečů. OpenAI by tím získala přímý kanál k miliardám uživatelů internetu. Prohlížeč propojený s umělou inteligencí, který nejen vyhledává, ale zároveň odpovídá jako ChatGPT, by se mohl stát novým standardem online interakce.

Google se podle dostupných informací chystá proti rozhodnutí soudu odvolat. Firma tvrdí, že její služby nejsou v rozporu s antimonopolními zákony a že uživatelé mají svobodu volby. Faktem ale zůstává, že právě Chrome, v kombinaci s vyhledávačem Google, tvoří pevné jádro jejich dominance.