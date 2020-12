OPPO si nechává patentovat modulární fotoaparát pro mobilní telefony

Zdroj

Před nějakou dobou prorazila na veřejnost myšlenka vyrobit modulární telefon, který by se skládal z výměnných dílů. Po čase však většina výrobců, kteří si s touto myšlenkou pohrávali, bohužel od svých plánů upustila. Je sice pravdou, že například Fairphone má částečně modulární telefon, ale k výměně komponent potřebujete mít po ruce šroubovák.

Nově se společnost Oppo rozhodla vzít tento koncept trochu jinak a přihlášením patentu dává světu vědět, že připravují modulární telefon s vyjímatelnou sestavou fotoaparátů. V praxi by tak šel celý fotografický modul vyjmout a nahradit jiným modulem a třeba i s jinou výbavou.

Na základě obrázkové dokumentace přiložené k patentové přihlášce je patrné, že modul mělo být možné zasunout na bok mobilu, a využít ho tak i jako výkonnou přední kamerku. Jelikož by selfie kamera měla k dispozici stejný fotoaparát i blesk, případné přední fotografie by nabyly na kvalitě

Celý modul disponuje i USB-C konektorem, který by měl jít nastavit tak, aby bylo možné natočit modul do různých úhlů. OPPO údajně uvažuje i o integraci WiFi či Bluetooth a malé baterky, takže by se z celého modulu stala rázem akční kamerka. Snad jen výrobci myslí i na pořádné zajištění modulu, aby nevypadával a uživatel tak o něj nepřišel byť jen nešikovným vytažením telefonu z kapsy.