Ovladače pro Nintendo Switch mohou nahradit alarm proti zlodějům

Populární konzole Nintendo Switch se čas od času dočká zajímavých novinek či projektů. Nedávno to bylo představení nové aplikace z vývojářského studia Sabec, vědecké kalkulačky. Nyní se rozhodli vývojáři vyvinout pro Nintendo Switch aplikaci zvanou Spy Alarm, která má vytvořit neviditelný paprsek pomocí infračerveného senzoru na pravém Joy-Conu (ovladač pro Nintendo Switch).

V momentě, kdy se přeruší signál tohoto paprsku, resp. když někdo vstoupí mezi Joy-Con a Nintendo Switch, začne konzole vydávat nepříjemný zvuk a zaznamená čas, kdy k přerušení došlo. V žádném případě však nenahradí Spy Alarm klasický bezpečnostní systém pro domácnosti.

Nevýhodou je, že při zapnutí alarmu, musí být zároveň zapnutá nepřetržitě i konzole a není možné na ní v tuto chvíli hrát žádné hry. Pro fungování navíc musí být Joy-Con a Nintendo Switch ve vzájemné vzdálenosti maximálně jednoho metru. Poslední omezující faktor pak je výdrž baterie v ovladači Joy-Con, která také není neomezená.

Je jasné, že jde spíše o zajímavost než o něco, co by šlo v reálném světě prakticky využít. Jedná se však o další počin studia Sabec a o ukázku toho, co vše je možné s obyčejnou herní konzolí provést. Cena Spy Alarmu není v tuto chvíli známá, ale aplikace má přijít do Nintendo eShopu již zítra, tj. 27. května. Cenu je pak možné pouze odvodit od ceny předchozí aplikace, vědecké kalkulačky, která vyjde na 10 dolarů.