Paříž chce zakázat sdílené elektrokoloběžky. Měla by se Praha inspirovat?

Elektrokoloběžky bývají velkým tématem v každém větším městě. Na jedné straně stojí společnosti pronajímající tyto dopravní prostředky turistům a na druhé straně jsou nespokojení občané, kteří se cítí být těmito dopravními prostředky omezování či ohrožováni. A není divu, protože velká část řidičů elektrických koloběžek si myslí, že je v pořádku jezdit na chodnících.

Podle legislativy se však jedná o stejný dopravní prostředek jako kolo, a proto by měly jezdit na silnici. Dokonce je doporučováno používat i bezpečnostní helmu. Není pak divu, že se občané bojí, když se na chodníku proti nim řítí elektrická koloběžka v rychlostí 25 km/h.

Někteří představitelé velkých měst se tak začali proti koloběžkám bouřit a třeba v Paříži již přistoupili k určitým opatřením. V Paříži totiž bylo vyhlášeno referendum, kde se 90 % hlasujících vyjádřilo proti koloběžkám. Problém je možná jen v tom, že celková volební účast nedosáhla ani 8 %.

Zdroj: Shutterstock

Výsledky referenda nepředstavují žádný závazný právní akt, ale jde spíše o nástroj městských radních pro zjištění veřejného mínění. Pařížská starostka Anne Hidelgová však potvrdila, že chce výsledky referenda brát skutečně vážně a při budoucím rozhodování k nim přihlédne.

V Paříži působí společnosti Lime, Tier a Dott s tím, že každá z nich nabízí k pronájmu okolo pěti tisíc koloběžek. Anne Hidelgová proti koloběžkám vystupovala již v minulosti a svým občanům přislíbila, že k 1. září již nebudou v Paříži elektrokoloběžky k pronájmu k dispozici. Společnosti naopak doufají, že se jim povede vést nějakou rozumnou diskuzi vedoucí ke kompromisu místo zákazu.

Jak to vypadá s koloběžkami v Praze?

Jak již bylo řečeno výše, tak problém s elektrokoloběžkami se týká prakticky všech velkých měst, a to včetně Prahy. Současný primátor Bohuslav Svoboda si je velice dobře vědom problému se všudypřítomnými koloběžkami a prohlásil, že pro vyřešení problému s koloběžkami nepotřebuje žádný zákon.

Volně odstavené a válející se koloběžky prý může naložit na náklaďák a svézt na dvůr. Majitelům je pak vydá za poplatek za úschovu. Toto řešení se však nelíbí jeho spolustraníkům. V současné době se spíše zvažuje právní analýza celého problému, ale podle Svobody by mělo vedení města celou situaci zvládnout již do konce svého volebního období, což je do roku 2026.