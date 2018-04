Piráti zase mají žně. CONSPIR4CY překonali Denuvo a VMProtect u Far Cry 5

Herní gigant Ubisoft se rozhodně nebojí investovat do protipirátských ochran, které mají za úkol chránit jeho hry v kritickou dobu, kdy je po nich u pirátů největší sháňka. Nejnovější hra od Ubisoftu, Far Cry 5 má přitom několikavrstvou protipirátskou ochranu, skládající se z Uplay, Denuva, VMProtect a EAC.

U Far Cry 5 je přítomna zatím nejnovější ochrana Denuvo v5 v kombinaci s VMProtect, takže pro většinu crackerských skupin se jedná o pořádně tuhý oříšek k rozlousknutí. Italští crackeři ovšem znovu ukázali, že momentálně na scéně patří ke špičce, a umí si poradit i s tímto.

Skupina CONSPIR4CY si už poradila s ochranou Denuvo+VMProtect i v minulosti. Bylo to u videohry Assassin's Creed Origins, která měla ještě starší ochranu Denuvo v4.9, a byla na trhu neupirátitelná po dobu 99 dní.

Hra Far Cry 5 byla neupirátitelná po dobu 19 dní, přičemž o tuto videohru byl v obchodech rekordní zájem. Jen v prvním týdnu od zahájení prodejů dosáhl v prodejích Far Cry 5 skoro na 5 miliónů prodaných kopií. Pro porovnání Far Cry 4 se podařilo během jednoho roku prodat na 8 miliónů kopií. Takže Ubisoft může být s prodeji spokojen.

Samostatné Denuvo v5 bez VMProtect vrstvy se povedlo CPY prolomit před několika dny. Bylo to u videohry SWORD ART ONLINE: Fatal Bullet.